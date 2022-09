Kjendisparet fikk bilen totalvraket: – Veldig ubehagelig

GOD KVELD NORGE (TV 2): Sølje Bergman hørte et smell på natten. Dagen etterpå våknet hun opp til at bilen var smadret.

Skuespillerparet Sølje Bergman (47) og Stig Henrik Hoff (57) fikk helgen snudd på hodet da de våknet opp til en totalsmadret bil søndag morgen.

Bergman forteller at det startet med at hun hørte et voldsomt brak utenfor leiligheten sin natt til søndag.

Hun sier at hun kikket hodet ut av vinduet, men sier at det ikke var mulig å se den delen av veien hvor hennes bil sto.

– Jeg hørte masse rop og bråk før jeg ser en bil komme kjørende oppover gaten i full fart.

– Bilen deres er vraket

Hun sier videre at hun ser bilen stikke avgårde og hører at folk snakker om at en bil er kjørt på.

SMADRET: Slik så bilen til skuespillerparet ut da de våknet søndag morgen. Foto: Privat

– Men jeg hørte at det ikke var vår bil de snakket om. Det var masse vitner og politi, så da tenkte jeg ikke så mye mer over det og gikk derfor og la meg.

Hun forteller så at de ble vekket på morgenen av at naboen banket på døren og fortalte at bilen deres var totalvraket.

– Denne bilføreren hadde kjørt i superstor fart og krasjet inn i vår bil, noe som skapte en kjedekollisjon og førte til at mange flere biler ble skadet.

Hun sier at politiet kom for å ta bilder og ta vitneavhør, men at hun foreløpig ikke har hørt noe mer siden det.

Kunne gått mye verre

Det var natt til søndag at politiet meldte om en bil som skal ha kjørt inn i seks andre parkerte biler som stod parkert i Københavngata. Bilen skal deretter ha kjørt fra stedet.

STORE SKADER: Bergman forteller at det ble enorme skader på den kjære bilen deres. Foto: Privat

Senere på kvelden oppdaterte politiet og skrev at bilen var funnet parkert ved Birkelunden, og at det blir foretatt åstedsundersøkelser. Bilen var stjålet.

Bergman forteller at det er kjipt at bilen ble ødelagt, men at det viktigste er at det ikke ble noen personskader.

– Det sto jo masse folk i nærheten av bilen som kjørte i full fart, så det kunne gått mye verre.

Hun påpeker likevel at det er svært kjipt at bilen deres ble så ødelagt.

– Det er jo klart det er ubehagelig. At en bil kjører så fort og kan gjøre så mye skade er jo skummelt å tenke på.