Kjendisparet er forlovet – og venter barn

Den amerikanske rapperen Cornell Haynes Jr (49), kjent under artistnavnet Nelly, og kjæresten Ashanti Shequoiya Douglas (34), kunne torsdag dele to gladnyheter.

De er nemlig forlovet og venter sitt første barn sammen.

Nyheten deler paret i en video på Instagram.

Gleder seg til morsrollen

Douglas, som også artist, blir i videoen spurt av sin mor, Tina Douglas, hvor lang tid hun trenger for å gjøre seg klar til showet.



Da ser man førstnevnte ta opp en graviditetstest og svarer:

– Jeg kommer til å trenge rundt ni måneder.

I tillegg skriver paret følgende undertekst til videoen:



– Baby, baby, baby, baby.



Senere i videoen bekrefter også 43-åringen at hun er forlovet med rapperen.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg, og flere deler sine gratulasjoner i kommentarfeltet.



Til Essence magazine bekrefter hun at livet er full av kjærlighet, håp og Douglas forventninger.

– Å bli mamma er noe jeg har gledet meg til, og å dele dette med min familie, min forlovede, og mine lojale fans, som har vært så støttende i min karriere, er en fantastisk opplevelse.



Datet for 20 år siden

Dette blir artistens første barn, mens rapperen har fire barn fra før av.



Han har to voksne barn, Chanelle (29) og Cornell Haynes III (24), fra et tidligere forhold med Chanetta Valentine. I tillegg har han adoptert søsterens to barn etter hun døde av kreft i 2005, ifølge People Magazine.

Paret har kjent hverandre i mange år, og begynte først å date tilbake i 2003.

GAMMEL FLAMME: Her er paret fotografert sammen på premieren til «John Tucker Must Die» i 2006, som Ashanti hadde en rolle i. Foto: AP Photo / Chris Pizzello / NTB

Etter mange år med en rekke opp- og nedturer avsluttet riktignok paret forholdet i 2013, og det er ikke mer enn et par måneder siden Ashanti bekreftet at de to hadde funnet tonen igjen.

Flere fans har dog allerede spekulert i om 34-åringen var gravid etter at hun i helgen dukket opp på scenen med hendene på magen under Nellys veldedighetsarrangement Blach and white ball i St Louis, ifølge TMZ.