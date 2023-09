Kjendisparet avslører detaljer fra frieriet

TV-profil og programleder Anne Rimmen (41) hadde med seg samboeren Ailo Gaup (44) på «71 grader nord»-premierefesten i Oslo – for hun er nemlig én av de ti kjendisdeltakerne som denne høsten blir å se i kjendisversjonen av det populære programmet.

BLIR MANN OG KONE: Programleder Anne Rimmen og tidligere motorcross-fører Ailo Gaup forlovet seg kort tid før «71 grader nord»-premierefesten. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Fire dager tidligere hadde den blide 41-åringen delt nyheten på sin Instagram-profil om at hun og samboeren hadde forlovet seg, og til TV 2 utdyper paret hvordan frieriet gikk for seg.

– Jeg gikk ned på kne på en båt i Antibes utenfor kunstnerboligen til Picasso. Jeg delte ut små hamburger-godterier til barna før frieriet, sier Gaup.

Rimmen forklarer bakgrunnen for hvorfor samboeren foret barna med godteri i forkant av frieriet.

– Han skulle sørge for at barna skulle være i godt humør, og så skulle mamma få en gave på slutten. Det var veldig, veldig hyggelig!

– Barna fikk det ikke med seg, smetter Gaup inn.

Bryllupsdato er ikke bestemt

Det nyforlovede paret har vært sammen siden 2008, og har barna Ebbe (6) og Iben (3).

– De fikk det nok med seg, men de er såpass små at de ikke forstår helt hva det betyr, korrigerer Rimmen.

Bryllupsdato er foreløpig ikke bestemt.

– Det er jo veldig ferskt ennå, så nå må vi la forlovelsen synke inn først. Deretter skal vi nok få satt oss ned sammen og funnet ut av hvordan vi ønsker at dette skal være, sier tobarnsmoren videre.

– Hva er grunnen til at forlovelsen skjedde akkurat nå?

– Det var vel fordi at jeg var borte en stund på «71 grader nord», at han fikk kjenne på hvordan livet er uten meg, sier Rimmen og ler.

NYFORLOVET: Fire dager før premierefesten delte Anne Rimmen den gledelige nyheten om at hun og kjæresten Ailo Gaup er blitt forlovet. Paret har vært sammen i 15 år. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Tidligere motocrossfører Gaup erkjenner at det er første gang han har vært hjemme alene over lengre tid, med to så små barn.

– Jeg har vært nødt til å sørge for matlaging, leksehjelp, henting og levering i barnehage til riktig tid, men det var ingen utløsende faktor for frieriet, påpeker 44-åringen.

KONKURRANSE: Anne Rimmen er én av ti kjendisdeltakere i årets 71 grader nord kjendis-utgave. Her med lagkameratene Terje Sporsem, Johanne Killi og Arman Surizehi. Foto: Erik M. Sundt

Vet ikke om det blir hvit brudekjole

Han mente derimot at omgivelsene og turen var en fin anledning til å gå ned på kne. Ailo Gaup innrømmer at nervøsiteten tok ham litt i stundens alvor.

– Jeg spurte han om det etterpå, og jeg tror at det skjer automatisk. Den som blir fridd til får litt tårer, og den som frir blir litt nervøs. Det er nesten obligatorisk, mener Rimmen.

– Er du en hvid brudekjole-person?

– Jeg vet faktisk ikke. Det er fort gjort at det blir det, men samtidig har vi vært sammen i såpass mange år og har to barn sammen, så symbolikken i den uskyldige, hvite kjolen den vet jeg ikke helt om passer. Vi får se!