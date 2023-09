Kjendispar selger drømmehus

FRA 1700-TALLET: Villa Oleandra har vært eid av George Clooney i over 20 år. Foto: Flavio Lo Scalzo

Huset med den idylliske beliggenheten kan bli ditt for en drøy milliard.

George Clooney kjøpte Villa Oleandra ved Comosjøen for 11,7 millioner euro fra ketchupfamilien Heinz i 2002.

Nå forsøker han å selge det for hundre millioner euro, eller drøyt 1,1 milliarder norske kroner.

The Times skriver at det har gått rykter i flere uker om at skuespilleren og hans kone Amal vil vekk derfra på grunn av maset fra paparazziene.

IKKE HJEMLØSE: Amal og George Clooney eier også hjem i New York og Los Angeles, skriver The Times. Foto: Lisa O'connor / AFP / NTB

Eiendomsmegler Yasemin Baysal hos Engel & Volkers Lago bekrefter overfor ukesmagasinet Oggi at kjendisparet ønsker å selge villaen.

– Denne gang er det sant, sier Baysal.

IDYLLISK: Comosjøen er med sine 401 meters dyp en av Europas dypeste innsjøer. Foto: Antonio Calanni / AP / NTB

Det er et firma i Milano som har fått oppdraget med å selge, mens Baysal har klienter som vurderer å kjøpe.

Comosjøen ligger nord i Italia, nær grensen mot Sveits, og er kjent for sin skjønnhet og sine idylliske omgivelser.