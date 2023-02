Kjendispar får egen reality-serie

Per Sandberg (63) og Bahareh Letnes (32) har hatt TV-kamera på slep i det som omtales som «Haldens egen versjon av Hotell i særklasse».

Per & Baharehs Grand Hotel:

ET ÆRLIG INNBLIKK: Per Sandberg og Bahareh Letnes viser den usminkede sannheten. Foto: Espen Solli/Salto Film og Fjernsyn/TV 2

Kjendisparet Per Sandberg og Bahareh Letnes har åpnet hotell og bar – uten tidligere erfaring å støtte seg på.

I den nye TV 2-serien Per & Baharehs Grand Hotel får TV-seerne et innblikk i hotelldriften i Halden, og et innblikk i det mye omdiskuterte parforholdet.

Spår forbannede TV-seere

I en fersk pressemelding omtaler TV 2 den nye serien som «Haldens egen versjon av Hotell i særklasse.»

– Her kommer det mye rart, altså. Vi har begge bydd på oss selv. Vi var amatører da vi startet, så folk får dømme etter hvert. Jeg har mest lyst til å reise bort når serien skal gå på TV, sier Per Sandberg spøkefullt i den nevnte pressemeldingen.

PAR: Per Sandberg og Bahareh Letnes ble samboere i 2018. Foto: Espen Solli/Salto Film og Fjernsyn/TV 2

Sandberg, som blant annet har bakgrunn som fiskeriminister, forteller deretter at seerne kan forvente drama på inn- og utpust.

– Jeg tror at seerne vil kjenne på et bredt spekter av følelser når de ser serien. Det vil garantert bli latter foran skjermene, og de vil nok i tillegg både ta til tårene og bli fly forbannet. De vil kjenne på sympati og empati. Jeg tenker vi vil trykke på alle nervene som finnes.

Letnes sier seg enig med partneren sin, og legger til:

– Her vil seerne få fasiten på hva man ikke skal gjøre, men forhåpentligvis også noen gode tips. Tipper det blir mye latter og hoderisting. Fy flate, som jeg gruer meg, men gjort er gjort og spist er spist.

Det er for øvrig ikke første gang duoen er å se på TV sammen, de har blant annet deltatt i både Skal vi danse og Charterfeber.

ET PROSJEKT: I 2020 startet Grand Hotel-eventyret til paret. Foto: Espen Solli/Salto Film og Fjernsyn/TV 2

Korona-problemer

Det var rett før pandemien at kjendisparet tok over driften av hotellet, noe som har bydd på flere problemer – både logistiske og økonomiske.

Serien tar dog for seg sommersesongen 2022, da det var mange bargjest og sommerturistene ventet i kø.

Per & Baharehs Grand Hotel har premiere på TV 2 Play og TV 2 Zebra 6. mars.