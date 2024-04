Kjendisgjestene ankommer bryllupet til Else Kåss Furuseth: – Jeg vet alt

VET EN DEL: Tone Damli er blant gjestene i Spektrum-bryllupet som Else Kåss Furuseth annonserte for fem måneder siden. Til nå har programlederen vært ordknapp om hvem den utkårede er. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

I november i fjor kom nyheten om at programleder og komiker Else Kåss Furuseth (43), skal gifte seg i Oslo Spektrum.

Nyheten delte hun selv på Instagram.

Dating-prosjektet, som flere har spekulert i om bare er et PR-stunt, har vært en spalte i hennes selvtitulerte talkshow.



For to uker siden uttalte Furuseth at hun manglet en ganske viktig detalj til bryllupet – nemlig mannen hun skal gifte seg med. Forrige uke delte hun om å kjenne på forelskelse.

Lørdag kveld er den store dagen ankommet, hvor de rundt 7500 publikummere kanskje skal få se 43-åringen gi sitt «ja» til en heldig mann.



Hun har imidlertid vært ordknapp om hvordan bryllupet vil utspille seg, men en ting er sikkert – publikum vil få se flere kjente fjes enn Furuseth på scenen.

KLAR FOR SCENEN: Else Kåss Furuseth har invitert til bryllup i Spektrum lørdag kveld. Etter planen skal showet starte kvart på åtte. Foto: Skjermbilde fra Instagram

Blant dem som vil være å se i Spektrum er Bjørn Eidsvåg, som er seremonimester, og musikerne Ramón, No.4 og Staysman.

Med bryllup følger det også med gjester, og i tillegg til publikum, er et knippe norske kjendiser ventet å innta Oslo Spektrum lørdag kveld.

– Skulle tro hun var kongelig

Gjestelisten inkluderte flere kjente fjes.

Komiker Sigrid Bonde Tusvik og skuespiller Henriette Steenstrup møtte opp i god tid for å sikre seg plass til venninnes store kveld.

– Jeg har høye forventninger og håper det blir et «ja», kommenterer Tusvik.



Henriette Steenstrup og Sigrid Bonde Tusvik. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Steenstrup gleder seg til å se kjolen. Det kan tyde på at Kåss Furuseth har valgt norsk design. Tidligere på dagen delte hun et bilde av en kjolepose med logoen til merket TSH.

– Skulle tro Else var kongelig, men hun er jo veldig folkelig, sier Tusvik.

– Har dere fått vite noe på forhånd?

John Brungot, Anniken Huitfeldt, Einar Tørnquist, Markus Neby og Calle Hellevang Larsen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Else er veldig god til å holde kortene tett til brystet, det er veldig hemmelig der inne så det vet vi ikke noe om.



Begge er enige om at 43-åringen trenger en nedpå fyr. Tusvik mener han bør være en «klippe hjemme i sofaen», mens Steenstrup beskriver:

– En lun og varm fyr som har vært rundt blokken et par ganger før håper jeg på.



– Jeg vet alt



Tone Damli Aaberge melder at kvelden trolig blir «haraball».

– Har du fått vite noe på forhånd?

– Jeg vet alt jeg. Det er jo min kjære Markus som er med på å arrangere dette her. Så han brukte fredagskvelden til å lage bryllupskake, så jeg har litt «inside», sier Tone Damli.

TV-profil Siri Kristiansen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Jeg har gått fra «haha gøy» til «fader heller nå skal hun gifte seg». Så jeg tror på ekte... Jeg vet at Else er forelsket, også regner jeg med at han også er forelsket – at det blir et «ja», sier venninne Siri Kristiansen.



Artist Chris Holsten. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Tidligere talkshow-makker Markus Neby, sier at forelskelsen til Kåss Furuseth virker genuin, og henviser til at hun har delt i media at hun kaller den utkårede «Baloo», etter figuren i Jungelboken.

Markus Neby sier hans bidrag i showet er avhengig av at det blir et «ja». på scenen Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Jeg håper for guds skyld «Baloo» sier ja. Det kan bli tidenes vakreste kveld også kan det bli den mørkeste kvelden jeg har vært borti noensinne, sier Neby om et eventuelt «nei» fra brudgommen.

Christine Koht på løper før Spektrum-bryllupet. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Et forbilde for alle

Programleder Vår Staude har troa på at det dukker opp en person på scenen som er glad i «verdens beste Else» på ekte.

– Hun gjør jo ting på en utradisjonell måte og har vært åpen om at hun har slitt med å finne noen tidligere. Hva tenker du om at hun gjør dette på denne måten?



«God morgen Norge»-programleder Vår Staude. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Jeg synes det er utrolig fint, det er jo sånn Else er, hun er en forkjemper for åpenhet, sier ting som det er - at livet ikke bare er rosenrødt. Du må kjempe og det er ikke alltid det blir som du håper. Hun legger seg med vranga ut og alle de som ser det er bare dypt imponert, fordi vi kjenner oss igjen. Jeg synes det er imponerende, hun er rett og slett et sinnssykt forbilde for alle, svarer Staude.