Kjendiser tok med barna på eksklusiv middag

Torsdag, lokal tid, arrangerte Biden sin aller første statlige middag, i anledning besøket til den franske presidenten Emmanuel Macron.

Politikere, forretningsfolk og kjendiser fikk nyte et bedre måltid bestående av hummer, biff, amerikanske oster og appelsinkake.

EVELYN HOCKSTEIN /Reuters

Flere valgte å ta med seg barna sine, blant andre «Seinfeld»-stjernen Julia Louis-Dreyfus (61) med sønnen Charlie Hall (25).

Mor og sønn Julia Louis-Dreyfus og Charlie Hall. Foto: Susan Walsh /AP

Men, et noe uvanlig syn, var at Jennifer Garner (50) dukket opp med sin datter Violet Affleck.

Jennifer Garner strålte sammen med datteren. Foto: AMANDA ANDRADE-RHOADES/Reuters ROBERTO SCHMIDT /AFP

Dette var også 17-årsdagen til datteren, som skuespilleren fikk sammen med Ben Affleck 1. desember 2005.

Garner er kjent for å beskytte barna fra det offentlige søkelyset. I 2013 var hun en av skuespillerne som var pådrivere for å stramme inn loven for paparazzifotografering av kjendisbarn.

Forretningskvinne Laurene Powell Jobs (59), tok med seg sønnen Reed Jobs (31).

Hans far er den avdøde Apple-grunnleggeren Steve Jobs.

Reed Jobs og mor Laurene Powell Jobs. Foto: Susan Walsh /AP

