Kjendiser får ikke nok: – Uromantisert om narkotika

TV 2-serien Kids in Crime skildrer et beintøft narkotikamiljø på 2000-tallet i Norge. Kjendisene elsker den brutale serien, og signerer en kampanje for å sikre en ny sesong.

TV 2 Play-serien Kids in Crime er en norsk dramaserie som er basert på regissøren Kenneth Karlstads egne ungdomsår.

Serieskaperne har håpt på å gi et innblikk i rusmiddelproblemene som oppsto flere steder tidlig i 2000-årene, og har blant annet skuespillerne Jakob Oftebro (36), Kristian Repshus (22), Martin Øvrevik (26) og Lea Myren (21) på rollelisten.

Serien har fått mange unge fans, som er livredde for at TV 2 ikke skal fornye serien. Derfor har film- og TV-magasinet 730.no laget en slags underskriftskampanje på Instagram.

Kjendiser viser sin støtte

På under 24 timer har mange tusen vist sin støtte, og gitt uttrykk for at de ønsker en ny sesong.

Sophie Elise Isachsen (27), Nora Haukland (25) og Fetisha Williams (28) er blant dem som har signert oppropet. Isachsen får spørsmål om hvorfor hun støtter kampanjen, og svarer enkelt:

SLÅR RING OM SERIEN: Isachsen liker den norske serien. Foto: Terje Pedersen/NTB

– Fordi det var den beste norske serien på mange år!

Williams, som selv er fra Fredrikstad, liker serien av forskjellige årsaker. At den er spilt inn i Sarpsborg, er én av grunnene.

– Det er gøy å se en norsk serie der de spiller faktiske nordmenn og ikke amerikanere, om du forstår? De har virkelig klart å kapre hvordan det var på den tiden. Og som Fredrikstad-jente er det gøy å se nabobyen bli satt på kartet, sier Williams, og kaller serien ikonisk.

MED I SERIEN: Jakob Oftebro og Lea Myren spiller mot hverandre i serien. Foto: TV 2

Haukeland liker at serien virker mer naturtro enn mange andre serien.

– Jeg synes Kids in Crime er en mer reell og uromantisert serie om narkotika, og det å falle utenfor samfunnet. Jeg synes også skuespillerne er utrolig flinke. Det gir forståelse og empati.

Hovedrolleinnehaver Jakob Oftebro uttalte før premieren at han håpet serien ville skape debatt rundt ruspolitikk, noe som nå har blitt realitet.

Ultimate julegave

Janne Monsen Tveit (31) er ansvarlig redaktør i 730.no, som starter kampanjen. Hun er full av begeistring når hun snakker om TV-serien:

– Alt vi ønsker oss til jul er en ny sesong av Kids in Crime! Vi utfordret TV 2 på Instagram fordi vi visste at vi har mange med oss som trenger en sesong 2 av Kids in Crime. Netflix kansellerer den ene godbiten etter den andre, så vår store skrekk er at TV 2 skal gjøre det samme. Men vi har troen!

Hun beskriver serien som sammensatt.

– Vi kan ikke huske sist en serie gjorde oss så begeistret og engasjert. Dramaet er noe av det råeste vi har sett, men Kids in Crime får oss også til å hikste av latter, sier Tveit, og fortsetter:

– Serieskaper Kenneth Karlstad og resten av teamet fanger en tid og en tilværelse så mange seere kan kjenne seg igjen i, også langt utenfor Sarpsborgs kommunegrenser. Referansene er perfekte, fra musikken til Hotel Cæsar og ikke minst antrekkene og språket.

Programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen, har følgende å si om seriens fremtid:

– Det er veldig gledelig at Kids in Crime er blitt tatt så godt imot hos seerne, serien har åpenbart truffet en nerve hos mange. Hvem hadde trodd at et rått og usminket oppvekstdrama fra Sarpsborg kan appellere såpass bredt? Vi er svært godt fornøyd med serien og innsatsen fra serieskaper Kenneth Karlstad og Einar film. Det er for tidlig å si noe om planene for en eventuell sesong 2, men vi setter stor pris på engasjementet!