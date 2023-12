Kjendisenes verste julegaver: – Hva faen skal jeg med en termos?

Luksusvesker er en gjenganger under treet. Men det har ikke vært full klaff hvert år – hvor en av kjendisene til og med mistenker å ha fått en stjålet gave.

Hva som ligger under treet og hvor mye det koster, er nok ikke fokuset til de fleste – heller ikke kjendisene, som trekker frem at tid sammen er det viktigste i julen.

Men, det er ikke til å stikke under en stol at flere av landets største profiler har råd til å skjemme bort sine nærmeste.

Det betyr ikke nødvendigvis at de får luksusgaver tilbake.

God kveld Norge har spurt en rekke kjendiser om minneverdige julegaver – hva er de beste, verste, dyreste, eller rareste gavene de har gitt og fått?

Skjemmer bort mor

Bianca Ingrosso (28) som ble kjent gjennom familiereality på svensk TV, har i dag en enorm følgerskare i sosiale medier i tillegg til å drive tre selskap.

Både den dyreste og den verste gaven er tilknyttet hennes berømte mor, Pernilla Wahlgren (55).

MOR OG DATTER: Artist Pernilla Wahlgren og datter Bianca Ingrosso. Foto: Thomas Andersen / TV 2 / Jonas Been Henriksen / TV 2

– Jeg fikk en termos av mamma en gang, forteller Ingrosso, før hun bryter ut:



– Hva faen skal jeg med en termos?



28-åringen mener selv at hun er utrolig god på gavegivning, og hevder å aldri ha gitt en dårlig presang.

– Hva er den dyreste gaven?



– En Chanel-veske til min mamma, røper Ingrosso, og sier samtidig at i år blir det en gavefri-jul, til fordel for kvalitetstid med familien.



– Det er bare bortkastet med gaver. Vi skal forsøke å være så mye sammen med hverandre som vi kan, sier hun.



– Dårlig kjærestegave

Sofie Steen Isachsen (29) mener, i likhet med sin svenske kollega, at hun er ganske så god på julegaver.

– Så jeg tror og håper at jeg ikke har gitt noen dårlige, sier Isachsen.



Det er lenge siden hun mottok en gave som ikke ble en innertier, nærmere bestemt tidlig i tenårene.

PÅKOSTET GAVE: Sofie Steen Isachsen dro på da hun skulle skjemme bort en venn. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Jeg fikk øredobber av en kjæreste, og jeg hadde ikke hull i ørene. Det synes jeg var ganske dårlig, da har du ikke fulgt medm sier Isachsen.



29-åringen har i flere år vært på inntektstoppen i influenserbransjen – drypper det på hennes nærmeste?

– Jeg tror jeg har gitt en Louis Vuitton-veske til en venn en gang.

Hun poengterer at relasjonen ikke var romantisk. På spørsmål om hva vesken kostet, svarer hun at ikke er helt sikker siden det er en stund siden. Hun anslår imidlertid en pris på rundt 9000 kroner.

Gikk for hjemmelaget



Komiker Herman Flesvig (31) ble pappa i fjor og har allerede planer om rampete juletradisjoner.

FIKSER SELV: Herman Flesvig forteller om «tullete» hjemmelagde gaver. Foto: Henrik Ingebrethsen / God kveld Norge

Han har ingen umiddelbare eksempler på rare eller merkverdige gaver han har fått fra kjente og kjære.

– Men jeg har fått mye jeg har blitt glad for, slår Flesvig fast.

31-åringen sier at han derimot har gitt bort et par «tullete» gaver.

– Ting som jeg har laget selv som er litt «gøyalt».

– Som hva da?



– Sikkert noe helt midt på treet malerier, svarer han.



– Skuffet

Influenser Emilie Voe Nereng (28) og forloveden Michael Hansson (33) husker godt en gave de ikke var så fornøyd med.

– En jeg ble veldig skuffet over, var min aller første julegave fra broren min, forteller Nereng.

Hun forklarer at hun hadde lagt mye innsats inn i hans gave, og var veldig fornøyd.

FORLOVET: Michael Hansson og Emilie «Voe» Nereng husker godt hvilke gaver de har vært mest misfornøyd med. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– På tampen av kvelden får jeg en boks av ham med salte bjørner. Da husker jeg at jeg tenkte «Har du vært på Shell og kjøpt noe bare fordi jeg ga deg gave?».

Også Hansson sin verste julegave var knyttet til barndommen.

– Da jeg var barn på 90-tallet så samlet man på Pokémon-kort, innleder han.

Videre forteller han at faren hadde kommet hjem fra USA, og hadde tatt med hjem en solid bunke med kort.

– Jeg gledet meg til å komme med «glins» på skolen, og vise hva jeg hadde fått. Også åpner jeg pakken, og da viser det seg at det var X-men-kort. Det var det ingen i Norge som samlet på.

– Det var ikke noe kul jul, legger han til og ler.



Stjålet gave?

Programleder Mikkel Niva (35) kommer med et nokså oppsiktsvekkende svar til hva som er den rareste julegaven han har fått.

TV-PROFIL: Mikkel Niva har blant annet ledet «Kvelden før kvelden». Foto: Henrik Ingebrethsen / God kveld Norge

– Jeg fikk en minidisc-spiller med en disc inni, hvor det sto navnet til en annen fyr på den. Så den var helt tydelig stjålet, sier Niva.

– Hvem fikk du denne av?



– Av en kompis av meg, svarer Niva, før han trekker litt på tyveri-påstanden:



– Jeg vet ikke om den var stjålet, faktisk. Men det var jævlig bra musikk – og det ble mitt første møte med «Klovner i kamp». Så det er hans skyld at jeg elsker gruppa.



Ville ha «Barbie»

Influenser Joakim Kleven (31) og hans mor Tone Elisabeth Kleven er noe uenig i hva som generelt er gode julegaver.

Joakim er tydelig på at klær ikke er noe han nødvendigvis ønsker seg, mens moren legger til at det var noe han fikk mye av da han var barn.

– Jeg liker overraskelsesgaver, og det gjør du også, hevder han til sin mor.

INGEN GUTTELEKER, TAKK: Influenser og TV-profil Joakim Kleven måtte si ifra da han var liten. Foto: Ola Thingstad / God kveld Norge

Moren følger opp med å avsløre at hun har kjøpt noe til 31-åringen som «han ikke vet at han trenger».

– Og da blir jeg litt nervøs, jeg tenker at det er fint. Men tenk hvis jeg får noe som er kjempestygt, kommenterer Joakim.



Da han var liten fikk han og broren lekebiler i julegave fra besteforeldrene i Nord-Norge.

– Jeg var så skuffet, fordi det ikke var en Barbie-dukke. Da måtte jeg si det: dere må ikke kjøpe «gutteleker».



– Er det den verste gaven du har fått?



– Nei, det var da vi ga deg et trommesett. Et sånt bitte lite et. Det var forferdelig, sier Tone, før sønnen avslutter:

– Ja, herregud.