Kjendisene strømmer til Aschehougs hagefest

Aschehoug sin hagefest har ikke blitt arrangert på vanlig måte siden 2019. Nå er den endelig tilbake.

MED SKINNE PÅ: Tvillingene Vita og Wanda dukket opp på hagefesten. Sistnevnte med skinne på leggen etter skaden fra kjendiskampen på Norway Cup. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Hagefesten er kjent for å være en av sommerens viktigste kulturelle begivenheter. Her samles store deler av kjendisnorge i hagen til Aschehoug-villaen på Frogner.

I år er det en ekstra spesiell begivenhet. Aschehoug-forlag fyller nemlig 150 år. Det må feires.

– Skal ikke hoppe i fruktsalaten

Robert Stoltenberg (57) synes det er stas å være tilbake.

– Skikkelig hyggelig å være tilbake, hvertfall når det er så fint vær. Jeg skal ikke hoppe i fruktsalater og gjøre noe ut av meg, skal bare kose meg, sier han og ler.

Han sier videre at han gleder seg til å nyte en kaldt glass med hvit vin og møte bekjente.

– Har ikke sånne fester på Geilo

Daniel Kvammen (34) er også spent for kvelden. Det er hans første gang her.

FØRSTE GANG: Det er første gang Lerche er invitert på hagefesten. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Vi har ikke sånn hagefest på Geilo, sier Kvammen og ler.

Hagefesten har fått et rykte på seg for at kjendisene tar den helt ut. Han sier at dersom Sondre Lerche hopper i bassenget, så skal han også gjøre det.

– Jeg skal ikke være noe dårligere enn Lerche!

Sondre Lerche (39) debuterer selv på denne hagefesten.

– Det tar lang tid å bygge opp denne tilliten til å bli invitert, sier han og ler.

Andre kjente navn som dukket opp er Christine Koht, Morten Hegseth, Lisa Tønne og Anniken Huitfeldt.