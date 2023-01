Kjendisene samlet til fuktig premiere: – Ren fyll hører ungdommen til

Blant hovedrolleinnhaverne er Sven Nordin og Christian Skolmen, men ingen av dem var å se på den røde løperen hos Christiania Teater.

PÅ PREMIERE: Skuespillerne Isabel Ødegård og Janne Formoe. Foto: God kveld Norge

Sistnevntes kone, skuespiller Isabel Ødegård, stoppet innom pressen før premieren torsdag kveld. Teaterstykket skal være en morsom, rørende og tankevekkende historie om vennskap, frihet, kjærlighet og alkohol.

GJESTER: Prinsesse Märtha Louise var blant gjestene. Foto: God kveld Norge

Skuespiller Henriette Steenstrup (48) er en fan av den fuktige filmen, og spent på teaterversjonen. Hun mener handlingen illustrerer godt at fyll har en holdbarhetsdato.

– Ren fyll hører ungdommen til, det er ikke så vakkert når det er folk over 35.

– Er det noe drikkeholdig vare du ikke klarer å bare ta ett glass av?

Steenstrup bruker litt betenkningstid før hun svarer:

– Det er en sånn drink som mannen min lager som heter pisco sour. Den er alt for god, men ellers så er jeg ganske flink til å holde det litt nede.

KJENDIS: Flere kjente personer var til stede. Foto: God kveld Norge

Utelukker ikke mer «Pørni»

«Pørni»-serieskaperen er aktuell med sesong tre av det hjertevarmende dramaet, som kom rett før jul.

– Det virket som at siste episode var litt avsluttende, er dette den siste sesongen?

– Det blir spennende å se da, det er ikke helt avklart enda, sier Steenstrup og legger til at hun synes det er fantastisk å lage serien.

– Født med ett glass ekstra

For anledningen spurte God kveld Norge flere av de oppmøtte om de har en drikkevare de er ekstra svak for.

Et av svarene som skilte seg ut kom fra skuespiller Henrik Mestad (58):

– Jeg trenger ikke et glass til av noe som helst. Jeg ble født med ett glass ekstra, slår han fast.

AKTUELL: Henrik Mestad er aktuell i filmen «Kampen om Narvik». Foto: God kveld Norge

I et intervju fra i sommer med organisasjonen Av-og-til, som jobber for godt alkovett, har Mestad uttrykt viktigheten av å ikke drikke mens man kjører båt.

TIL STEDE: Odd-Magnus og Tinashe Williamson erkjenner at de er svak for Cola Zero-brusen. Foto: God kveld Norge

Der forteller han også om tiden som fersk skuespiller, hvor byturer ble brukt for å avreagere etter en forestilling, men at han raskt fant ut at naturen var et mer bærekraftig valg:

– Å gå på ski med hodelykt dekket det samme behovet.

Ettåring i hus

I november 2021 ble det humoristiske paret, Håvard Lilleheie og Randi Liodden, foreldre til en liten gutt.

Randi Liodden mener det ikke er så lenge siden, og legger til at det har blitt lite drikking det siste året, før hun spøkende henvender seg til samboer Håvard Lilleheie (49):

PÅ PREMIERE: Kjæresteparet Håvard Lilleheie og Randi Liodden. Foto: God kveld Norge

– Hva med deg, du drikker i smug?

– Ja, mest i smug, for å komme i gang - og da er det absint. Så man må alltid ha mer enn én absint, så blir dagen en venn, sier Lilleheie før han bekrefter at han vitser.

Det han derimot er veldig svak for er ingefærøl, opplyser Liodden.