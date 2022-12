Kjendisene raser etter sjokkuttalelsene: – Kanye er antisemitt

GOD KVELD NORGE (TV 2): Internett koker etter at Kanye West erklærte sin beundring for nazister og Adolf Hitler. Nå stormer også flere norske profiler mot den amerikanske rapperen.

Kanye West, også kjent som Ye, er i hardt vær etter hans direktesendte intervju med konspirasjonsteoretikeren Alex Jones.

I intervjuet sier rapperen at alle mennesker har noe godt ved seg og trekker frem Adolf Hitler som et eksempel.

– Jeg ser gode ting ved Hitler også. Jeg elsker alle, uttaler West under intervjuet.

Sjokkuttalelsen har fått nettet til å koke. Flere reagerer spesielt at denne kommentaren kommer etter Wests ansettelse av den høyreekstreme holocaustfornekteren, Nick Fuentes, i sin valgkampstab.

Etter sjokkuttalelsen ble Kanye utestengt fra Twitter. Se ekspertens kommentar i videoen nedenfor:

– Grenseoverskridende frekt

Finn Schjøll (74), best kjent som hele Norges Blomster-Finn, har lenge vært aktiv i kampen mot antisemittisme.

Schjøll er en av over hundre personer i norsk finans- og kulturbransjen som skrev under på et opprop for å støtte jøder i Norge, rapporterte NRK i 2015.

Nå raser han mot West.

– Det er grenseoverskridende frekt å fornærme et helt folkeslag på den måten. Jeg er så pinlig berørt av det som har skjedd. Det er så grusomt med mennesker som hevder noe annet enn sannheten, sier Schjøll til God kveld Norge.

STERK REAKSJON: God morgen Norge-profil Finn Schjøll mener Wests uttalelser er svært skadelige. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Etter Schjølls mening har uttalelsene til West en svært negativ påvirkning på samfunnet på grunn av rapperens store, internasjonale innflytelse.

– Når mennesker som faktisk er kjente og respekterte uttaler seg på den måten er det mye mer skadelig enn når ukjente «duster» gjør det. Folk vil jo lett la seg påvirke av det han sier, det er helt opplagt. Han er en mann som påvirker folk, raser Schjøll.

– Må si ifra

Schjøll mener Wests meninger kan få en «smitteeffekt» i videre diskurs rundt antisemittisme. Derfor tenker God morgen Norge-profilen at det er desto viktigere at andre profiler snakker ut om temaet.

– Sett i lys av alt vi vet og all kunnskapen vi har, skjønner man hvor ille det er når noen står frem og sier «denne historien er ikke sann». Når vi ser ting som dette må vi si ifra. Vi må stille opp og ta avstand fra det, sier Schjøll og fortsetter:

– Jeg vet vi ikke kommer til å forandre hans syn, men jeg tror han kommer til å kjenne på konsekvensene. Handlinger får konsekvenser. Vi skader ingen ved å reagere. No more music, rett og slett!

Avslutningsvis mener TV-profilen at det er spesielt viktig å snakke ut om antisemittisme, nettopp på grunn av det jødiske folks lange historie med undertrykkelse.

– Når bare ordet «jøde» er blitt et skjellsord får det store konsekvenser. Det er ikke bra at jødiske barn skal vokse opp med å høre at de må være forsiktige, sier han og legger til:

– Jødene er født her, de er oppvokst her, og de elsker landet sitt. Er det noen som fortjener at vi er ydmyke overfor historien deres, så er det jødene, avslutter Schjøll.

SJOKKERER: Ye, tidligere kjent som Kanye West, gjestet torsdag Alex Jones og hans plattform Infostars iført heldekkende maske. Uttalelsene sjokkerer..

– Skikkelig farlig

Roman- og manusforfatter Erlend Loe (53) mener Wests uttalelser er ett av hans forsøk på å være kontrær, og fordømmer den amerikanske rapperens meninger.

– Den relativiseringen av noe som åpenbart er mer enn bare litt problematisk er skikkelig farlig. I vår tid er det ikke alle som er gode på å skille hva som bare er «dumt» og hva som er farlig, og nettopp derfor er det farlig, sier Loe til God kveld Norge.

FARLIG: Forfatter Erlend Loe mener Kanye West sine assosiasjoner til høyreekstreme amerikanske figurer setter et farlig eksempel. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

Loe mener Wests assosiasjoner med den tidligere amerikanske presidenten Donald Trump og den høyreekstreme streameren Nick Fuentes har en spesielt skadelig påvirkning på artistens store fanskare.

– Han har et slags rart bakland av fans som kanskje tenker at han fortsatt har noe å komme med, så han får jo oppmerksomhet, sier Loe.

Forfatteren mener at mangel av kunnskap om temaer som Holocaust og antisemittisme gjør samfunnet dårligere rustet til å ha et kritisk blikk på feilinformasjon. Derfor oppfordrer han andre i media til å spre mer kunnskap rundt temaet.

– Det er klart at alle som jobber i media og som vet litt om historie, politikk og samfunnsforhold gjennom tidene bør gjøre alt de kan for å ikke viderebringe sånt ukritisk, og uten å sette det på plass, avslutter Loe.

– En mann som burde vernes mot seg selv

Subjekt-redaktør Danby Choi innrømmer at det gjør vondt å se artistens uttalelser.

– Jeg er en pressemann, og mener at vi skal skrive om det aller meste her i verden. Men vi skal også være varsomme, og jeg lurer på om dette er en mann som burde vernes mot seg selv, poengterer han.

REAGERER: Subjekt-redaktør Danby Choi reagerer på artistens uttalelser. Foto: Nico Sollie / TV 2

– Jeg er for frie ytringer, og i hovedsak veldig imot å stenge folk ute, men det er noe helt annet når man snakker om folk som ikke oppfører seg som seg selv.

Sjefsredaktøren påpeker at det er viktig at pressen informerer om Kanyes helsetilstand.

– Jeg er ingen psykiater, men for meg begynner det å bli åpenbart at Kanye West ikke er helt seg selv om dagen. Det er også kjent for offentligheten at han sliter med bipolar lidelse, derfor har vi god grunn til å tro at han er manisk akkurat nå, sier redaktøren.

Det er ikke første gang Choi uttaler seg kritisk om Kanyes kontroverser. Sist i oktober diskuterte han den oppsiktsvekkende rapperen i en episode av Subjekt-podcasten Etikk og estetikk.

– Det han sier er antisemittisk

Samfunnsdebattant og forfatter Monica Csango poengterer farene ved slike uttalelser.

– Det kan bidra til at man tenker at det ikke er så farlig. Hvis helten din sier at jødene er noen drittsekker blir det ikke farlig. Sånne som han (Kanye, red.anm.) lager egne kamre der det blir vanskelig å nå inn.

HELSETILSTAND: Monica Csango mener man ikke kan unnskylde Kanyes uttalelser med helsetilstanden hans. Foto: Alf Ove Hansen

Csango trekker også fram Kanyes helsetilstand.

– Disse uttalelsene kommer fra en person som åpenbart ikke er helt i vater, men når det er sagt så kan man ikke skjule seg bak psykiatri, sier hun før hun fortsetter:

– Kanye er antisemitt. Det han sier er antisemittisk. Konsekvensen av det er at antisemittismen i USA, som er helt eksplosiv, bare utvikler seg videre.

Videre påpeker Csango at det er viktig å ikke bruke artistens helsetilstand for å unnskylde uttalelsene hans.

– Det er nok av mennesker med psykiatriske diagnoser som ikke oppfører seg som Kanye, så det er ikke noe å unnskylde han for, sier hun.

Redd for innflytelsen

Csango bemerker at West når ut til flere millioner følgere. Hun er redd konsekvensen av Wests innflytelse kan bli fatal.

– Jeg synes det er et tveegget sverd. I utgangspunktet er jeg ikke for «deplattforming», men i det han uttrykker så klokkeklart og tydelig hat, som kan motivere noen til å gå til angrep på en folkegruppe, så må jeg si at jeg tror det er lurt at han ikke er på Twitter eller Instagram, sier hun.

– Når du har et stort segment av veldig lojale tilhengere som tenker «denne helten min kan ikke gjøre noe feil», befinner man seg i et lukket ekkokammer.