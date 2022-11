Kjendisene hyller nytt Kompani Lauritzen-program: – Grått flere ganger

Flere tidligere Kompani Lauritzen-deltakere applauderer Tropp 1 for å rette oppmerksomheten mot unge voksne og deres utfordringer.

I forrige uke ble tolv spente, unge voksne innrullert på Setnesmoen leir under oberst Dag Otto Lauritzen (66) og major Kristian Ødegårds (48) militærregime i Kompani Lauritzen: Tropp 1.

Allerede under de første dagene ble deltakerne utsatt for intense prøvelser, der de virkelig måtte ut av komfortsonen og teste det mentale, så vel som det fysiske.

Til forskjell fra den tradisjonelle varianten med kjendiser, har aspirantene meldt seg på det populære militærprogrammet for å få voksenlivet på rett kjøl.

TROPP 1: Tolv unge voksne, som sliter med overgangen til voksenlivet, skal bli en bedre utgave av seg selv i Kompani Lauritzen: Tropp 1. Her avbildet med fenrik Geir Aker på Setnesmoen leir i Åndalsnes. Foto: TV 2

Flere av dem har vært åpne om at de har utfordringer i hverdagen, deriblant Iris Lian (28), som sliter med sosial angst, og Anna Green (20), som strever med lav selvtillit og dårlig selvbilde.

Mang en tåre har blitt felt under oppholdet, og de ovennevnte har fått utfordret grensene sine så langt.

– Rørt

Tidligere Kompani Lauritzen-deltakere hyller nå det nye konseptet for å sette «vanlige» mennesker i TV-ruten – og ikke minst de unge voksne for deres åpenhet rundt psykisk helse, sårbarhet og villighet til å forbedre seg.

TV-profil Mayoo Indiran (31) deltok i årets kjendisversjon av programmet. Han berømmer deltakerne for deres mot og kløkt, og tror de vil lære mye om seg selv i ukene fremover.

– Jeg blir rørt. Jeg får vondt på vegne av dem, men samtidig så er jeg glad for at de går gjennom det. Jeg vet det kommer til å gjøre dem så mye sterkere, og de kommer til å bli en bedre utgave av seg selv. Eksponeringsterapi er så viktig, sier han til TV 2.

IMPONERT: TV-profil Mayoo Indiran var med på kjendisversjonen av Kompani Lauritzen i år. Han hyller Tropp 1-deltakerne for deres modighet. Foto: TV 2

Indiran kan relatere seg til noe av det deltakerne så langt har måttet gjennomgå i programmet.

– Jeg var vel den i min sesong som hadde det tøffest med å omstille meg. Alt var så nytt, mye og ukjent. Og så ser jeg hvordan flere sliter med førsteinntrykket. Jeg husker hvor vanskelig det var, og hvor belastende den prosessen var for hodet. Og så er kroppen så sliten, fordi de kjører deg gjennom harde øvelser. Og kombinasjonen av det, resulterer jo i følelser og at man blir litt svak, men egentlig så er det nettopp det som kommer til å gjøre dem sterkere.

31-åringen tror at de unge kan være foregangspersoner for andre som strever med sitt, og at serien bidrar til å fremme åpenhet rundt psykisk helse.

– Jeg synes de er så utrolig tøffe, og de er ikke redde for å vise sårbarhet. Det kommer til å inspirere andre unge. Åpenheten er nettopp det som kommer til å være motivasjon og inspirasjon for andre. Det er så fint. Det er så viktig i dagens samfunn der så mange sliter med mental helse, og alle har sin kamp. Vi vet bare ikke at alle rundt oss går gjennom noe, mener han, og fortsetter:

– Det er derfor det er så fint at slike program kommer, og ikke bare medietrente kjendiser, men også «vanlige» folk på gata. Vi er alle mennesker. Vi har alle følelser.

Det er særskilt én deltaker TV-profilen har trykket til sitt bryst, og som har gjort han følelsesladet.

– Iris har skilt seg ut for min del. Jeg får bare lyst til å gi henne en klem gjennom skjermen, og si: «Jeg har troa på deg». Jeg heier skikkelig på henne. Det er veldig sjeldent at jeg tar til tårene når jeg ser på TV, men hun fikk meg til å gråte i første episode.

– Imponerer

I likhet med Indiran, synes også programleder og tidligere Kompani Lauritzen-deltaker Siri Kristiansen (44) at gjengen i Tropp 1 utmerker seg.

– Jeg tenker at de er fine mennesker som har møtt mye motstand allerede i livet, og som nå er i ferd med å finne viljestyrken til å pushe tilbake for egen mestring, sammen med andre, sier hun til TV 2.

Selv har hun vært borti mye av det samme som foregår under det strenge regimet, men mener de unge topper kjendisene på sitt vis.

IMPONERER: Programleder Siri Kristiansen roser gjengen i Tropp 1, og mener at de er en fin gruppe som representerer mange ulike personligheter. Her avbildet med oberst Dag Otto Lauritzen (t.v.) og major Kristian Ødegård. Foto: Matti Bernitz / TV 2

– Jeg hadde absolutt godt av å bli pushet, ikke gi opp, og å kjenne på styrken i samarbeid og samhold. Filmingen var nok mindre belastende for oss, og det å skulle gjøre noe ukjent. Der imponerer tropp 1 hundre prosent over oss.

For Kristiansen er det Amalie Anker (25), Green og Lian hun kjenner seg mest igjen i. Sistnevnte har overtatt 44-åringens seng fra da hun selv bodde på Setnesmoen leir i 2020.

– Hjertet mitt ligger hos Iris. Hun er nesten min navnesøster, og hun sover i «min» seng. Jeg gråt så mye den første uken i den sengen, og skjønner hvor sliten hun må være av å holde ut. Men jeg håper hun gjør det, for det blir bedre og det er absolutt verdt det, sier hun.

Videre håper programlederen at programmet ikke blir for belastende for gjengen, men at det forhåpentligvis kan bidra positivt inn i livet deres. Kanskje kan deltakernes reise ha en innvirkning på seerne også, mener hun.

– De representerer så mange flere enn det kjendis-versjonen gjør. Det er lettere å kjenne seg igjen i disse tolv fantastiske folkene, og det tror jeg har en enorm effekt på de som sliter med tilsvarende ting.

– Sterkt og gripende

– Jeg har sett Tropp 1 og er kjempefan. Sterkt og gripende fjernsyn. Å eksponere seg på den måten er en kostbar påkjenning, men konseptet er så reelt at det er umulig å kamuflere styrker og svakheter, mener TV 2-sportsprofil Marius Skjelbæk (32).

Den tidligere Kompani-jegeren er imponert over deltakerne.

– Jeg har faktisk tatt meg selv i å bli rørt både en og to ganger til nå. De er sårbare, modige og alle er der med en helt tydelig motivasjon. Vi trenger noe ekte, sympatisk og upolert på norsk TV – og det synes jeg Kompani Lauritzen generelt, og Tropp 1 spesielt, gir oss.

RØRT: TV 2-profil Marius Skjelbæk innrømmer at han har blitt rørt flere ganger av Kompani Lauritzen: Tropp 1. Foto: TV 2

Skjelbæk mener også at det er flere relaterbare personligheter med.

– Kompani Lauritzen er jo ikke et flinkis-konsept der eliten skal briljere og imponere. Her er det personligheter å kjenne seg igjen i for alle, sier han.

Har grått

Tvillingduoen og influenserne Vita og Wanda Mashadi (30) figurerte i den første sesongen av Kompani Lauritzen.

Førstnevnte uttrykker overfor TV 2 at hun har gledet seg til en utgave med «vanlige» mennesker.

– Herregud, for en nydelig gjeng. Jeg har grått under hver eneste episode så langt. Blir så rørt og så glad i alle deltakerne, sier Vita.

– NYDELIG: Influenser Vita Mashadi uttrykker at hun har blitt glad i alle deltakerne i Tropp 1. Foto: Matti Bernitz / TV 2

– Jeg er ekstremt imponert over at de klarer å være så ærlige, og å dele alt på kamera. Dette er jo mennesker som aldri har vært på TV før, eller vet hvordan TV fungerer, men enda klarer de å by på seg selv, vise følelser og å sette ord på alt de tenker og føler. Skikkelig, skikkelig imponerende, fortsetter hun.

Hun får selskap av tvillingsøsteren, som synes at det er flott at aspirantene tør å være sårbare, genuine og tro mot sine egne følelser og redsler foran TV-kameraet.

– Det er skikkelig beundringsverdig. Jeg vet jo selv hvor krevende mye av det de går gjennom er, men jeg kan ikke forestille meg hvor vanskelig det også må være å komme inn i en slik boble, med diverse utfordringer som angst og konsentrasjonsvansker. Jeg er bare helt forelsket i alle deltakerne, og håper så inderlig at alle klarer seg, og står med den oransje bereten på hodet, uttrykker Wanda.

Videre minnes 30-åringen godt hvordan hun selv opplevde tilværelsen på Kompani Lauritzen.

– Jeg kjenner meg godt igjen i frykten av det å aldri vite hva som skulle skje. Og også den følelsen av at man aldri gjør det «bra nok» når det kommer til morgenstell, vask og de daglige rutinene. Det å være langt unna familie og venner er også en påkjenning for psyken, og gjør det kanskje ekstra vanskelig å kunne slappe av mentalt de første dagene.

– BEUNDRINGSVERDIG: Influenser Wanda Mashadi skryter av aspirantene. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Vita har latt seg begeistre over flere av deltakerne, blant andre Julian Rassat (23).

– Julian er så ekte, gøyal og en fantastisk figur på TV, samtidig som han virker så lett å bli kjent med. Man trenger en som han i kompaniet. Når ting står på som verst og alt er så alvorlig, så er det fint med en som kan tulle, le og spre godt humør, sier hun.

Også Lian og Green har pekt seg ut.

– Jeg kjenner meg minst igjen i Iris, men jeg heier aller mest på henne. Jeg har så utrolig lyst til at hun skal klare dette, og jeg kan se for meg at dette oppriktig vil endre livet hennes, sier influenseren, og fortsetter:

– Jeg har blitt veldig glad i Anna. Hun er så flink til å snakke om hva hun tenker og føler, og jeg ser at hun oppriktig er redd for hele konseptet, og jeg har skikkelig respekt for det.

– Modige

God morgen Norge-programleder Desta Marie Beeder (34) har også slengt seg ivrig på Kompani Lauritzen: Tropp 1-toget.

– Jeg synes at deltakerne er modige som først og fremst drar fra sitt vanlige liv, og som ikke minst kaster seg ut i det ukjente. Det er én ting å se det på TV, men det er noe veldig annet å oppleve det i virkeligheten, sier hun til TV 2.

Beeder, som trakk seg fra militæropplegget i første sesong, kan sette seg selv i deres sko på mange måter.

GJENKJENNBAR: God morgen Norge-programleder Desta Marie Beeder kan kjenne seg igjen i noe av det deltakerne opplever fra da hun selv deltok i Kompani Lauritzen under første sesong. Foto: Matti Bernitz / TV 2

– Jeg relaterer meg til hele følelsen av å være overveldet. Av mangel på kontroll, av å møte sine frykter og ikke minst å være så tett på så mange hele tiden.

Programlederen deler videre at hun kan kjenne igjen biter av seg selv i alle deltakerne, men at det er én som har gjort særskilt inntrykk.

– Jeg føler litt ekstra med Iris, som virkelig pusher seg ut av komfortsonen hva gjelder det sosiale. Det er heftig kost på toppen av alle andre utfordringer, sier hun.

