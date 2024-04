Kjendisene hyller «Love Island»-vinnerne: – Har vært et forbilde for meg

Etter åtte uker med sol og kjærlighet på Gran Canaria, var det til slutt deltakerne Henrik Fossedal (29) og Elisabeth Henriksen Reither (28) som stakk av med seieren i årets «Love Island Norge».

Ikke bare fant de den store kjærligheten og ble 300.000 kroner rikere, for på finalefesten kunne kjæresteparet avsløre at de tar forholdet et stort steg videre:

– Vi flytter inn sammen i en leilighet i Oslo allerede neste uke, sa de med et smil om munnen.

Men det virker ikke som det kun er det norske folket sine hjerter paret har vunnet. Henrik forteller også at flere kjendiser har hyllet deres uvanlige kjærlighetshistorie:

– Stian Blipp delte plutselig en story av Lenny og meg, forteller 29-åringen fra Bergen.

– Har vært et forbilde

Inne i villaen fikk Henrik et sterkt vennskap til meddeltaker Lenny Langhelle (21), som også er fra Bergen. Det var denne «bromancen» programleder og TV-profil Stian Blipp (34) delte på sin Instagram-story.

– Han mente at «nå var det endelig noen bergensere som kunne rette opp i realityinntrykket av folk fra Bergen». Og så fikk jeg en «follow» av han etter det. Så klart det er stort for en «enkel kar fra Fyllingsdalen». Stian Blipp har vært et forbilde for meg i mange år, avslører 29-åringen.

I en tekstmelding til TV 2 bekreftet Blipp at han og kona er fan av både programmet og Henrik:

– Vi bergensere har jo rykte på oss for å være brautende, oppmerksomhetssyke bajasser. Derfor frydet det hjertet mitt å se Henrik være en så forbasket fin fyr. En gentleman, varm, morsom og raus på følelsene sine. Han hjalp «bergens-aksjen» og oppfattelsen av reality-boys på rett kjøl igjen. Hatten av!

Og Blipp er heller ikke den eneste kjendisen som har engasjert seg i programmet.

– Også Solveig Gulbrandsen (fotballkommentator i TV 2, journ. man.) la ut et bilde av Elisabeth og meg på story!

Henrik var også svært begeistret for en venneforespørsel på Facebook, som ventet på ham da han kom ut fra villaen.

– Trude Drevland hadde lagt meg til på Facebook, og det var jo helt enormt! Og Leo Ajkic har begynt å følge meg. Herregud, det er så mye.

FANS: Både Trude Drevland, tidligere ordfører i Bergen, og Stian Blipp har vist seg å være fans av «Love Island Norge». Foto: Jenny Eidesvik / Helene Kjærgaard / TV 2

Åpen for mer reality

Realitydeltakelsen har på flere måte gitt paret mersmak. Særlig Henrik ønsker å prøve seg i et annet realityformat, og har allerede flere ideer.

– Stian Blipp, Trude Drevland, Leo Ajkic, og meg – det er en episode av «4-stjerners middag» jeg ville sett!



– Er dere åpen for å gjøre mer reality i fremtiden?

– Jeg er jo mye mer narsissistisk og oppmerksomhetssyk enn Elisabeth, så jeg er åpen for mye, og har absolutt lyst å være med på noe annet. Jeg har lyst å leve livet mens jeg kan, så hvorfor ikke, tenker jeg? svarer Henrik.

– Jeg er også åpen, det er jeg. Man må si ja til slike ting, sier Elisabeth.

Det er derimot ett program de helst ikke ønsker å delta i.

– Kanskje vi finner noe vi kan være med på sammen? Så lenge det ikke er «Sommerhytta», for jeg er så lite handy. Det er så kjipt når programmet heter «Sommerhytta», men så blir det bare grunnmur, legger Henrik til og ler.

