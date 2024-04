Kjæresteparet «sneik» seg unna pressen – klinte til i salen

FEIRET: Emma Steinbakken feiret med et kyss rett etter at hun ble annonsert som vinner. Foto: Skjermdump fra Nettavisen

Spellemann 2023 ble en stor kveld for Emma Steinbakken (21) fra Jessheim.

På The Hub i Oslo ble hun tildelt to gjeve priser – «Årets gjennombrudd» og «Årets låt» for sin «Floden»-tolkning fra «Hver gang vi møtes» i 2023.

Det er også låten som ble mest avspilt på Spotify i Norge samme år.

Kort tid etter at nyheten ble kjent gikk «Floden»-far Bjørn Eidsvåg (70) ut for å gratulere: «Floden! Gratulerer, Emma! Stas!», skrev han på Instagram.

I fjor ble det også bekreftet at hun og skuespiller Axel Bøyum (29) hadde blitt kjærester. De er i dag samboere.

Skuespilleren delte et bilde av artist-kjæresten inni salen etter at hun vant prisen for «Årets gjennombrudd». Foto: Skjermbilde fra Instagram / @ axelboyum

Bøyum var til stede under prisutdelingen og delte stolt flere bilder av 21-åringens bragder.

I seierstalen takket artisten kjæresten.

– Da jeg gikk på ungdomsskolen, som ikke er så lenge siden, så gikk jeg til skolen og skrev min egen Spellemann-takketale. På vei hjem ble den forbedret. Den har jeg glemt, men det er veldig mange som har vært med på å gjøre dette mulig, sa Steinbakken fra scenen.

Hun takket så en rekke bransjefolk, som sin bandleder og manager, før hun la til:

– Jeg må takke familien min, kjæresten min Axel, jeg elsker dere.



Men den røde løperen unngikk paret tilsynelatende.

Og nok en pris gikk til 21-åringen for hennes tolkning av Bjørn Eidsvåg-låta «Floden». Foto: Skjermbilde fra Instagram / @ axelboyum

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Bøyum samt Steinbakkens manager. Sistnevnte vil ikke kommentere.

Dette er de første Spellemann-prisene Steinbakken vinner. Hun mottok sin første nominasjon i 2021 for låten «Jeg glemmer deg aldri», som ble brukt i den populære NRK-serien «Rådebank».