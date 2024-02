Kjærestens plan fungerte: – Gjorde det enklere for meg

FØLSOMT: Det ble tungt for Emilie Nereng i onsdagens episode av «Farmen kjendis». Foto: TV 2

Etter onsdagens episode av «Farmen kjendis» reagerte flere på at det var Sander Dale (25) som vant matlagingskonkurransen.

Mange holdt nemlig en knapp på at motstander Emilie Nereng (28), som er en av Norges største matinfluensere, skulle ta seieren. Også Nereng selv ble skuffet over utfallet, noe som var tydelig da konkurransen ble vist på skjermen.

– Høres ut som konspirasjonsteorier

Influenseren hadde gruet seg til å se episoden på TV, men i etterkant forteller hun at det gikk veldig fint.

– Jeg var fryktelig lei meg da jeg røk ut, men jeg er glad jeg viste følelser. Det kommer jo bare frem at «Farmen» og konkurransen betydde mye for meg, sier hun til TV 2.

SIKKER: Nereng hadde stor tro på seg selv i konkurransen. Dermed ble skuffelsen stor da det ikke gikk veien. Foto: TV 2

Etter at det ble kjent at Dale gikk videre som semifinalist, har seerne spekulert i om produksjonen hadde en finger med i spillet. Dale selv fortalte også at han gjentatte ganger hadde spurt produksjonen om det var en rettferdig konkurranse.

Nereng forteller at hun ikke mistenker dette selv.

– Dette høres ut som konspirasjonsteorier, tenker jeg. Det var de som gjorde det best i hver konkurranse som gikk videre.

På spørsmål om hun kunne tenkt seg at konkurransen ble gjennomført som en så kalt «blindtest», svarer hun nei.

– Det er jo interessant for han å se hvordan vi går frem, men han vurderte bare sluttresultatet. Dessuten er Ole Martin proff nok til å vurdere de ulike rettene helt uavhengig av hvem som har laget dem, mener 28-åringen.

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, avviser påstandene om at produksjonen forhåndsbestemmer hvem som går videre:

– Nei, det har vi selvsagt ikke. Her hadde vi en fagdommer og dette var kun hans avgjørelse. Ingen andre var involvert i den avgjørelsen.

Kjæresten blandet seg

Onsdag publiserte Se og Hør en artikkel om Nerengs uventede «Farmen»-exit.

Der kommer det frem at Nerengs kjæreste, Michael Hansson (32), hadde tatt kontakt med kokk Ole Martin Alfsen (54) som var dommer i konkurransen.

– Jeg tok vel kontakt et par dager etter at hun var kommer hjem og hadde en fin samtale med ham vil jeg si. Dette visste ikke Emilie noe om, sier han til Se og Hør.

Hansson opplevde at Nereng var lei seg over avgjørelsen og fortvilet over å ikke helt forstå hvorfor det gikk som det gikk.

STØTTENDE: Emilie Nereng forteller at hun setter stor pris på at kjæresten Michael Hansson gir henne uforbeholden støtte. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Jeg tenkte kanskje det ville bli lettere å legge det bak seg om vi fikk litt inntrykk av hvordan Ole Martin hadde tenkt, og ikke minst lettere for meg å være en støttende kjæreste, forklarer han.

Da Nereng fant ut av dette, reagerte hun med et smil.

– Da begynte jeg bare å le. Det var en høflig melding med ønske om å forstå Ole Martin, og det er bedre enn at jeg skal gå rundt å være usikker. Alt gikk så fort under «Farmen», sier hun til TV 2.

Og planen til Hansson fungerte som den skulle:

– Ja, fikk en grundig forklaring som faktisk gjorde det enklere for meg å legge det bak meg. Ole Martin er jo en fyr jeg ser opp til, så det var fint å høre mer om begrunnelsen hans, erkjenner hun og roser kjæresten:

– Veldig godt å ha en kjæreste som alltid gir meg uforbeholden støtte - det unner jeg alle!