Kjæresten var klar på én ting før han dro

Denne våren får TV-seerne nok en gang se at 14 kjendiser begir seg ut på ekstreme prøvelser i «Kompani Laurtizen». Én av disse er Aleksander Sæterstøl (28).

Sammen med de andre deltakerne, skal 28-åringen bo på leiren og leve under et strengt militært regime. Dette innebærer å gjennomføre øvelser og oppdrag, som er både fysisk og psykisk krevende.

I forkant av innspillingen, var det særlig én ting kjæresten Martine Lunde (27) og moren til Sæterstøl var redde for. Frykten er heller ikke fremmed for 28-åringen selv.

DELTAKER: Aleksander Sæterstøl skal delta i «Kompani Lauritzen». Foto: Matti Bernitz / TV 2

– Utsettes for mye rart

Sæterstøl har allerede vært med på en rekke TV-programmer, og «Kompani Lauritzen» er altså den neste i rekka. Når Sæterstøl får spørsmål om hva kjæresten synes om deltakelsen, er han rask med å svare.

– Hun skjønner ikke at jeg gidder. Hun synes det er ganske dumt fordi vi skal utsettes for mye rart, forteller han.

Ifølge ham selv har hun særlig én forventning – og det innebærer ikke nødvendigvis en førsteplass, men heller noe litt enklere.

– Hun sa bare at jeg skulle komme hjem i live. Det var det eneste. Hun bryr seg ikke om jeg ryker ut først eller sist. Hun vil bare at jeg skulle komme hjem i live, sier 28-åringen.

Forberedelsene til «Kompani Lauritzen» gikk ikke helt som det skulle for Sæterstøl. Se hva som skjedde i videoen under.

Ville ikke at han skulle dra

Det er ingen hemmelighet at deltakerne er nødt til å begi seg ut på situasjoner som er utenom det vanlige.

I tidligere sesonger har man blant annet sett fallskjermhopping, klatring i høye bygg og baklengs militærstup.

– Mamma ville ikke at jeg skulle dra i det hele tatt. Hun vil ikke at jeg skal utsette meg for farlige ting. Hun ville ha gutten sin hjem, sier han og legger til:

– Jeg er mammadalt. Ikke sånn veldig, men jeg er veldig glad i henne.

PRØVELSER: Deltakerne får testet både hodet og kroppen i serien. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Sæterstøl legger ikke skjul på at han selv er noe bekymret for deltakelsen.

– Jeg krisemaksimerer alt og dette er eksponeringsterapi, så det er derfor jeg er her. Jeg er også med fordi det er veldig gøy og lærerikt.

KJÆRESTEN: Martine Lunde er influencer, programleder og artist – og bekymret for kjæresten.. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Orker ikke å dø av en TV-innspilling

I tillegg til noen tøffe oppdrag, kan deltakerne bli utfordret på mengden mat de får i seg. Det er ikke uvanlig å se at deltakerne er enten nødt til å droppe frokosten eller må «overleve» turer på litt sjokolade.

– Akkurat det med maten ser jeg på som et eksperiment. Vi mennesker klarer å leve uten mat, men det kommer an på hvor mye fysisk aktivitet du gjør. Det er det som tar knekken.

Før avreise har han derimot en plan for dette.

– Hvis vi får én smil og får beskjed om å gå opp et fjell, så går jeg jævlig sakte. Jeg vil ikke bruke for mye energi. Jeg driter i om jeg kommer sist, for jeg orker ikke å dø på grunn av en TV-innspilling.

– Tryner du ned det fjellet og havner ut forbi en skråning, så er du død. Jeg vil bare ikke svime av fordi jeg er kjempesulten og sliten.

«Kompani Lauritzen» har premiere på TV 2 Direkte og TV 2 Play lørdag 2. mars.