Kira vant «The Voice»

Saken oppdateres!

19-åringen kunne slippe seiersbrølet løs da hun hadde blitt stemt frem av det norske folk som vinner av den 8. sesongen av «The Voice».

Med det kunne hun ta med seg førstepremien hjem – en bil og platekontrakt med Universal Music.

– Jeg har ikke ord, egentlig. Jeg er veldig takknemlig. Det er veldig, veldig gøy, sa en sjokkert vinner etter finalesendingen til TV 2, og fortsetter:

– Nå blir det en liten fest. Det blir det.

For sangtalentet var seieren uforventet.

– Jeg forventet ikke å gå til superfinalen i det hele tatt, fordi de er utrolig dyktige alle sammen.

Planene videre er klare:

– Nå har jeg tydeligvis platekontrakt. Ikke noe jeg forventet. Så da blir det å jobbe med musikken, og kose meg me det.

Finalesendingen fra H3 Arena fredag kveld var fylt av nervepirrende spenning. I første halvdel satte de fire gjenværende deltakerne inn støtet med hver sine opptredener i håp om å vinne publikums hjerter.

SHOW: Alle finalister og mentorer sto på scenen under åpningen av årets «The Voice»-finale. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Isak Øvrevold (18) og Fredrik Amadeus Sannerud (17) trakk det korteste strået og måtte reise hjem underveis, mens Thomas Tvedt (31) og Kira Elisabeth Dalan-Eriksen (19) tok seg videre til superfinalen i den populære konkurransen.

I den avsluttende runden tolket Thomas «Vår beste dag» av Erik Bye, mens Kira gjorde en «Fordi jeg elsker deg»-versjon av Bob Dylan.

Slik var finalen

Årets store «The Voice»-finale ble sparket i gang av alle finalistene, samt mentorene Ina Wroldsen (38), Espen Lind (52), Yosef Wolde-Mariam (45) og Jarle Bernhoft (46) som fremførte 90-tallshiten «You Get What You Give» av New Radicals.

Se åpningsnummeret fra finalen av The Voice

Etter åpningsnummeret skulle de fire finalistene gi jernet i den første runden av finalen.

Thomas Tvedt fra team Ina var først ut blant deltakerne. Rogalendingen sang den vakre Michael Bolton-låten «Go the Distance» fra filmen «Hercules». Han ønsket å formidle sin heltekamp gjennom finaleopptredenen.

Salen kokte, og 31-åringen fikk stående applaus av mentor Ina og publikum.

– Jeg har sjeldent møtt en sånn fighter. Jeg har sjeldent møtt en fyr som er så åpen, klok, dyktig. Det at du står her i kveld, er fullstendig fortjent. Du er så bra. Du kommer til å gå «the distance», uansett, roste mentoren hans.

– Du er fantastisk

– Thomas, jeg har blitt veldig glad i deg. Uansett hvordan det kommer til å gå i kveld, så gleder jeg meg til å se hvordan det går fremover. Du leverer bra greier, sa Jarle.

Yosef slang seg på.

– Du er en ganske inspirerende person, Thomas. Du er veldig ærlig, og jeg føler mange kunne tatt lærdom av hvordan du tilnærmer deg livet generelt.

Isak Øvrevold fra team Espen fremførte «Slo så hardt» av Sondre Justad.



Mentor Espen reiste seg fra stolen med et smil om munnen etter endt sang. Han mente at bodøværingen hadde levert hver gang gjennom sesongen, og at han også har vist en stor personlig utvikling.

– Isak, du har levert hver eneste gang du går på scenen. Du blir bare bedre og bedre. Du kom inn i konkurransen som et ubeskrevet blad, og så står du her med musikalitet, glimt i øyeblikket. Jeg er så stolt av deg. Dette er en ekte popstjerne, skrøt han.

– Det har vært fantastisk å se reisen din. Du fortjener å være her i kveld. Well done, sa mentorkollega Ina.

– Det her er en ekte popstjerne

Kira Elisabeth Dalan-Eriksen fra team Espen klinket til med Rihannas «What Now». En låt fredrikstadjenta hørte mye på under en periode hvor hun følte seg alene og utenfor.

19-åringen fikk samtlige av mentorene opp av stolene.

Mentor Espen var fra seg av begeistring.



– Du har jobbet som en helt. Du brant deg inn i bevisstheten til publikum med «E du nord», og så har det vært stigning deretter. Du har en råskap. Fenomenalt. Fantastisk!, sa Espen ivrig.

Han fikk støtte av makkerne.

– Du har klimpret, og du har blitt så god. Og det er bare å fortsette, sa Ina

– Bomber og granater. Du synger så bra at det nesten er ufattelig. Pipes, påpekte Jarle, og mente at hun hadde vokst siden første stund.

– En ufattelig råskap

Fredrik Amadeus Sannerud fra team Yosef rundet av første halvdel av kvelden med «Befri meg» av Jan Eggum på egen dialekt. Jubelrop hørtes lang vei etter finaleopptredenen.

Mentor Yosef gliste.

– Jeg er veldig glad for at du har sloss for å velge låten. Den personen som kom på blind og den som står her i dag – det er vekst. Jeg er veldig stolt av deg, Fredrik, sa han.

– Du er en av de fineste bekjentskapene i «The Voice». Du har en varme, trygghet og ro, og er flink til å fremheve låter som viser den siden av deg, mente Espen.

Fra Jarle kom blant annet følgende kommentar:

– Du kan nå så langt du vil

– Musikkens Robin Hood.

Fire ble så til to – og det var tid for den avgjørende superfinalen før det ble kjent hvem som stakk av med seieren.

Kira var førstemann ut i superfinalen og fremførte nydelige «Fordi jeg elsker deg» av Bob Dylan. Sangtalentet hadde fått med seg faren sin på saksofon på scenen.



Hele salen jublet og trampeklappet sto til taket etter endt fremføring. Mentor Espen var nærmest tom for ord.

– Jeg elsker det Kira gjør i finalen. Jeg elsket at du sang den på finnmarksdialekten din. Dette funker for meg, sa han.

– Du er The Voice. Det er så bra!, mente Jarle.

Yosef kom også med rosende ord.

– Jeg blir nesten lei meg av å reise meg opp hver gang, men jeg kan ikke ikke gjøre det. Du er amazing, sa han.

Thomas' andre finalebidrag var «Vår beste dag» av Erik Bye. Iført dress, satt han ved pianoet, og nydelige toner trillet ut i rommet.

– Du er så ekte

Ina var fylt av tårer.

– Det er en ære å bli kjent med deg. Den utstrålingen du har – jeg elsker å være der. Jeg har aldri møtt noen som har en sånn stå-på-vilje som deg, sa hun.

– Thomas, du er alltid god. I dag synes jeg du er kjempegod. Det er umulig å ikke like deg. Jeg synes du er god som alltid. Veldig, veldig bra, sa Espen.

