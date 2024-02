Kim Wigaard om programlederrollen:

NRK-programmet «Demenskoret» tok det norske folk med storm da det ble sendt for første gang på TV-skjermen i januar i fjor.

10. februar i år gikk sesong to av stabelen, hvor seerne får et gjensyn med tidligere kormedlemmer – men også nye.

I årets sesong er heller ikke den tidligere programlederen Ingrid Gjessing Linhave (46) å se på skjermen.

FØRSTE SESONG: Ingrid Gjessing Linhave var programleder for «Demenskoret» i første sesong. Her sammen med dirigent Kim Wigaard og kormedlemmene. Foto: Anna Sørmarken Vestly / Nordisk Banijay / NRK

– Da vi spilte inn serien, fikk faren min demensdiagnosen, men nå har situasjonen jeg står i som pårørende blitt vanskeligere og mye mer omfattende, så jeg blir dessverre ikke med videre inn i en ny sesong, fortalte Gjessing Linhave blant annet til TV 2 i august i fjor.

Kim Wigaard (35) fortsetter som dirigent for koret, sammen med musikkterapeut Jelena Golubovic.

Han tar også over som programleder.

Med dobbelt så mange kormedlemmer, og to roller, har det ikke vært så enkelt for 35-åringen.

– Føler på et ansvar

Denne gangen vil seerne få mer reality sammenliknet med første sesong, ifølge Wigaard.

– Man blir bedre kjent med kormedlemmene, og kommer dypere inn i historien til enkelte. Det blir som vi faktisk har det på korøvelse, forteller han til God kveld Norge og legger til:

MER HUMOR: Kim Wigaard forteller at det vil bli mer humor denne sesongen. Foto: Julia Marie Naglestad / Nordisk Banijay / NRK

– Det gjenspeiler veldig realiteten av hvordan det faktisk er å være med i Demenskoret.

Videre røper programlederen at det vil bli mer humor i sesong to.

– Det kommer selvfølgelig til å bli vakkert og rørende, men også en del humor innimellom. Det er også viktig å vise hvor morsomt vi har det.



Tross humor og latter, legger ikke 35-åringen skjul på at selve innspillingen var tøff.

INSTENS: Programleder og dirigent, Kim Wigaard, forteller at innspillingen var mer intens denne gangen. Her er han med kormeldemmet Ragnar. Foto: Julia Marie Naglestad / Nordisk Banijay / NRK

– For det er veldig intenst under innspilling. Jeg føler på et ansvar for å se hvert kormedlem med pårørende hele tiden, og tenker mye på hva jeg kan gjøre for at alle skal ha det så trygt og bra som mulig.

DANSER SAMMEN: Dirigent Kim Wigaard danser med koristen Liv under en øvelse på Bogstad gård. Foto: Julia Marie Naglestad / Nordisk Banijay / NRK

– Jeg tror alle i produksjonen, inkludert meg selv, tar på seg en «mamma-rolle», og tenker: «Hva blir det beste for barna mine?». Vi er jo så glad i hele koret og de fortjener å sitte igjen med en følelse av verdighet, glede og kjærlighet, fortsetter han.

– Ligger å kverner

Wigaard hadde som nevnt Linhave ved sin side i første sesong.

Å nå ha to roller har ført til at han selv er mer sliten, innrømmer han.

– Det har vært mer jobb på meg denne gangen, og innspillingsperioden har vært mer intens, fordi det er flere folk involvert, og større, hårete mål.

– Er det fort å bringe jobben med seg hjem?

BLIR DÅRLIGERE: – Det verste er å vite at de blir dårligere og dårligere uansett hva, det er ingenting som kan stoppe sykdommen, forteller dirigent og programleder Kim Wigaard. Foto: Julia Marie Naglestad / Nordisk Banijay / NRK

– Det er veldig lett. Jeg ligger og kverner på hvordan koristene har hatt det og hva som er best for dem. Så det er et litt annet tankekjør enn hvis det hadde vært et kjærlighetsprogram vi lagde.

MUSIKKTERAPAUT: Jelena Golubovic er musikkterapaut, og leder koret sammen med dirigent Kim Wigaard. Foto: Julia Marie Naglestad / Nordisk Banijay / NRK

Avslutningsvis forteller Wigaard hva det beste og verste med serien er.

– Det verste er å vite at koristene blir dårligere og dårligere uansett hva, det er ingenting som kan stoppe sykdommen. At jeg mister et kormedlem som jeg er glad i, sakte, men sikkert, én etter én, sier han.



Kjærligheten og samholdet er noe programlederen synes er vakkert med serien.

– I en ensom sykdom finner de nye venner, par drar på dobbeltdates, og de smiler og koser seg med koret. Det beste er å se at de får livet sitt tilbake gjennom musikken.