Kim Kardashians nye BH vekker oppsikt

Kim Kardashian (43) har gjort stor suksess med klesselskapet SKIMS, som stadig gjør grep for å skape overskrifter.

Senest tirsdag ble det kjent at fotballspiller Neymar stilte opp som modell for å promotere hennes nye undertøyslinje for menn.

Nå har nok en nylansering vekket oppsikt.

BH for miljøet

Selskapet selv beskriver produktet som «innovativt» og med en «sjokkfaktor».

I den lettbeinte reklamevideoen prater Kardashian om global oppvarming.

– Jeg er ikke noe forsker, men jeg tror på at alle kan bruke sin kompetanse for å bidra.



Det gjør hun ved å lansere en BH med innebygde stive brystvorter.

– I motsetning til isbergene, skal ikke disse noen steder, sier hun i videoen.

Kardashian opplyser at ti prosent av salgsinntektene fra SKIMS-BH-en vil bli gitt i en engangsdonasjon til miljøorganisasjonen «One Percent for the Planet». På selskapets nettside står det at de blant annet jobber mot såkalt «grønnvasking».

Blandede reaksjoner

Lanseringen vekker ulike reaksjoner - fra takknemlighet til misnøye.

I kommentarfeltet til gründeren blir det stilt spørsmål til kampanjen.

«Er dette en vits?», spør en, mens en annen mener reklamen minner om en Saturday Night Live-sketsj.

Også misnøye ytres – hvor personer mener produktet er nok en måte å seksualisere jenter og kvinner på, mens motsetningen kommenterer: «slipp brystvortene fri».

Mange hyller også grepet.

«Jeg har overlevd brystkreft og takker deg».



«Folk skjønner ikke at for kvinner som har gjennomgått mastektomi, eller transkvinner, kan en BH som denne være ekstremt kjønnsbekreftende», skriver en i kommentarfeltet til SKIMS.