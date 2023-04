Kim Kardashian klar for skrekk-serie

Nå er det nemlig bekreftet at Kim Kardashian er med i den 12 sesongen av «American Horror Story». Det samme er Emma Roberts, som har vært med i flere tidligere sesonger.

Dermed går hun i Lady Gagas fotspor. Artisten og skuespilleren var med i sesong fem av serien, som også førte til at hun vant en Golden Globe-pris i 2016.

Variety får bekreftet at Kardashian har en av hovedrollene, mens The Hollywood Reporter melder at rollen er skrevet spesielt for realitystjernen.

Kardashian har også delt nyheten på Instagram, og i kommentarfeltet er det flere som uttrykker at de er positivt overrasket av hennes nye prosjekt.