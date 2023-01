Kim Kardashian kjøpte smykket til prinsesse Diana

Den amerikanske realitystjernen har sikret seg det anerkjente smykket som prinsesse Diana hadde på seg ved en rekke anledninger, etter en auksjon på Sotheby's i London, onsdag.

Det skriver en rekke internasjonale medier, deriblant The Guardian.

Smykket, som bærer navnet «Attallah Cross», er fra 1920 og ble designet av luksussmykkedesigneren Garrard, ifølge den britiske avisen.

– Dristig

Prislappen på smykket begynte på over to millioner norske kroner. Det er ikke kjent hva Kardashian endte opp med å betale, men ifølge The Guardian ble det solgt for over det dobbelte av hva det opprinnelige ble lagt ut for.

Det var angivelig fire budgivere som kjempet om prinsesse Dianas smykke i løpet av de fem siste minuttene av auksjonen.

Til slutt ble det kjøpt av en representant av Kardashian, bekrefter auksjonshuset.

I forkant av salget sa smykkesjef ved Sotheby's Kristian Spofforth at smykker eid eller båret av avdøde prinsesse Diana svært sjeldent kommer på marked.

– Spesielt et stykke som Attallah-korset, som er så fargerikt, dristig og særegent, sa Spofforth ifølge The Guardian.

– Symbolsk

Smykkesjefen sier at smykket på mange måter representerer en endring i prinsesse Dianas liv.

– Dette smykket er symbolsk for prinsessens økende selvsikkerhet i hennes valg av smykker i et spesielt øyeblikk i hennes liv.

Dette er ikke første gang Kim Kardashian viser interesse for historiske smykker eller plagg.

Det vakte nemlig stor oppsikt da Kardashian var ikledd en ikonisk Marilyn Monroe-kjole på den prestisjetunge Met-gallaen.

IKONISK: Mange ble både overrasket og sint da Kardashian dukket opp i Marilyn Monroe sin kjole på fjorårets Met Gala. Foto: Evan Agostini / Ap

Realitystjernen avslørte da at hun gikk ned 7 kilo på bare noen uker for å passe inn i kjolen, som Monroe gjorde verdenskjent under en opptreden for president Kennedy i 1962.