Kim Kardashian får tyn for uttalelse om skandalebilder

Den siste uken har det stormet rundt det Paris-baserte luksusmerket Balenciaga, som for tiden er blant det mest omtalte på Twitter og Google i USA.

Det startet etter at motehuset publiserte en julekampanje hvor barn sto modell for klær og tilbehør, blant annet en bamse ikledd seler. Mange mente disse minnet om bondage-bekledning, og at bildene seksualiserer barnemodellene.

En rekke bilder fra luksusmerkets nylige kampanje får folk til å rase. Foto: Skjermbilde fra Twitter

På ett av bildene er det også plassert diverse vinglass foran modellen.

«Revurderer» forholdet

Nå har Balenciaga-tilhenger og ansikt utad, Kim Kardashian, uttalt seg om saken.

I 2021 skapte Kardashian overskrifter etter at hun dukket opp på MET-gallaen iført dette Balenciaga-antrekket. Foto: Mike Coppola /AFP

Influenseren redegjør på Instagram at hun har vært stille de siste dagene fordi hun først ville snakke med Balenciaga-teamet for «å skjønne hvordan dette kunne skje», og legger til at stillheten ikke betyr at hun ikke har følt på avsky:

– Som firebarnsmor har jeg blitt rystet av de urovekkende bildene.

Kim Kardashians uttalelse om Balenciaga-reklamen som skaper sterke reaksjoner. Foto: Instagram story /@kimkardashian Les mer

Kardashian uttrykker videre at eventuelle forsøk på å normalisere barnemishandling i samfunnet må fordømmes, og at hun setter pris på at motehuset fjernet og beklaget for bildene.

– Når det kommer til min fremtid med Balenciaga: Jeg revurderer for tiden mitt forhold til merket, og baserer det på deres vilje til å ta ansvar for noe som aldri burde ha funnet sted - og handlingene jeg forventer å se dem ta for å beskytte barn.

I Kardashians siste Instagram-innlegg er det mange som ytrer skuffelse over budskapet til realitystjernen.

Der renner det inn med kommentarer om uttalelsen, og mange mener unnskyldningen er for vag:

«Unnskyldningen din er en vits. Det betyr egentlig: 'Her er en måte for meg å vise dere at jeg har snakket med Balenciaga mens jeg fortsatt kan bli invitert til deres motevisninger og få en lønnsslipp'», skriver en.

I den mest likte kommentaren beskylder en bruker Kardashian for å være dobbeltmoralsk, og flere oppfordrer folk til å slutte å følgehenne.

Varsler rettslige steg

Fra 16. november begynte Balenciaga å publisere kampanjebildene i sosiale medier, ifølge BBC.

Alle bildene er nå slettet fra merkets offisielle Instagram-konto, det skal ha skjedd onsdag forrige uke, samme dag som de publiserte denne pressemeldingen:

«Vi beklager oppriktig for enhver krenkelse vår julekampanje kan ha forårsaket. Våre bjørnevesker burde ikke ha blitt frontet med barn».

Balenciaga beklaget samtidig også et annet kampanjebilde fra deres Adidas-samarbeid, som skapte sterke reaksjoner.

Luksusmerket klargjør at de fordømmer barnemisbruk og varsler at de vil ta saken videre. Foto: Instagram story/@balenciaga

På det nevnte bildet ser man en veske omringet av en rekke papirer. Observante lesere poengterte at i papirhaugen var det tilsynelatende et Høyesterett-dokument angående barnepornografilover.

Motehuset skriver at de tar saken veldig alvorlig og fordømmer på det sterkeste barnemishandling.

Balenciaga varslet at det ville bli tatt rettslige skritt mot de involverte partene, som de hevder inkluderte «ikke godkjente gjenstander» i vårkampanjen.

Fotografen bak bildene med barna, Gabrielle Galimberti, har også uttalt seg. Fotografen skriver på Instagram at han følte seg «tvunget» til det, etter å ha «mottatt over 100 hatmeldinger»:

«Jeg er ikke i en posisjon til å kommentere Balenciagas valg, men jeg må få fram at jeg var ikke berettiget på noen som helst måte til å verken velge produktene, modellene, eller kombinasjonen av dette», skriver Galimberti.

Avslutningsvis skriver fotografen at han ikke har noen tilknytning til bildet hvor Høyesterett-dokumentene skal vises.