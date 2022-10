Kim Kardashian får kryptobot til flere millioner kroner

FLERE BALLER I LUFTEN: Forretningskvinnen avbildet under et moteshow i september. Foto: Sean Zanni /AFP

Kim Kardashian (41) får bot fra det amerikanske finanstilsynet etter å ha frontet kryptovaluta i sosiale medier.

3. oktober kunngjorde finanstilsynet at det var tatt ut siktelser mot Kardashian for å ha frontet kryptoselskapet EthereumMax.

Årsaken er at hun ikke opplyste om at hun mottok betaling for dette.

Ifølge finanstilsynet mottok Kardashian 250.000 dollar for å publisere ett innlegg om kryptovalutaen EMAX-tokens.

Kardashian har inngått forlik i saken og må betale 1,26 millioner dollar - over 13 millioner norske kroner - i bøter, tilbakebetaling og renter.



Hun skal også samarbeide med tilsynet i den pågående etterforskningen.

Kardashian har i skrivende stund 331 millioner følgere på Instagram.