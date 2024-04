Kid Cudi avslører forlovelse: – Livet er vilt

NYTT PAR: Kid Cudi har funnet lykken med en motedesigner. De ble avbildet sammen på premieren for miniserien «Knuckles». Foto: Jonathan Brady / Pa photos

Romansen blomstrer for den norgesaktuelle artisten.

Scott Ramon Seguro Mescudi (40) overrasket mange fans torsdag.



Da avslørte han både at han hadde fått seg kjæreste og at de har forlovet seg.

Den utkårede er Lola Abecassis Sartore, som er designer og jobber i motehuset Louis Vuitton.

Artisten, som har gitt ut album med Kanye West, ble for alvor kjent med albumet i 2009 som hadde hitlåter som «Day 'n' Nite» og «Pursuit of Happiness».

På Instagram deler han bilder fra en premiere tidligere denne uka, og skriver:

– Min forlovede Lola og meg. Denne fantastiske kvinnen gjør meg så glad, hun er alt for meg og jeg er så glad for å dele nyheten med dere alle. Livet er vilt, og akkurat da jeg følte at fremtiden var usikker, så ble den krystallklar med Lola.



Også Sartore har delt bilder fra den samme kvelden på Instagram.

– Jeg hadde aldri trodd at jeg kunne elske noen så mye! Så stolt av å kunne kalle deg min forlovede Scott, deler hun.

I kommentarfeltet til begge to har fansen ytret glede for paret. Mange virker også å være svært overrasket.

– FORLOVEDE? Vent, jeg var ikke klar for det, skriver en.

En annen mener at «alle jentene i kommentarfeltet er sjalu nå». Meldingen har fått over 400 likerklikk.

Nylig ble det kjent at Kid Cudi skal opptre på Coachella-festivalen, som pågår nå.

Til neste år holder han konsert i Oslo Spektrum.