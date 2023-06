Kevin Costner jobber for å få kona ut av huset

I 18 år var Kevin Costner og Christine Baumgartner gift. Men i mai ble det klart at sistnevnte hadde søkt om skilsmisse på grunn av uforsonlige uenigheter. Begge ønsker delt omsorg for deres tre barn.

En talsperson for skuespilleren sa da til TMZ at «det er med stor sorg at omstendigheter utenfor hans kontroll har inntruffet og ført til at Costner har måttet delta i en oppløsning av ekteskapet».

Det var den anerkjente skilsmisseadvokaten Laura Wasser som sendte inn skilsmissedokumentene for Costner.

Nå har kjendisnettstedet fått tak i et rettsdokument hvor skuespilleren hevder at Baumgartner bryter denne ved å ikke flytte ut av en av de tre eiendommene han skal ha krav på.

Ifølge ektepakten måtte hun flytte ut innen 30 dager, noe han hevder hun ikke har gjort. Den nevner samtidig at han allerede skal ha gitt henne over en million dollar, gjengir TMZ.

Nå skal han ha bedt retten om å få henne ut, og er klar på at hun ikke burde få oppholde seg i huset.

Det skal også stå at Costner er åpen for å øke hans månedlige barnebidrag til ekskona, med 30.000 dollar til husleie, samt bidra med ytterligere 10.000 dollar for flyttekostnader.