Kenza er gravid

Kenza Zouiten Subosic (31) deler nyheten på Instagram.

– Vi er så glade for å kunne fortelle dere at vi vil ønske vårt tredje barn velkommen i juni, hvis alt går bra, skriver Zouiten Subosic i innlegget.

– Vi ga aldri opp

Ved forrige svangerskap åpnet Zouiten Subosic seg åpenhjertelig for følgerne sine, ved å fortelle om utfordringer hun opplevde knyttet til den første graviditeten.

Ved et legebesøk fikk hun konstatert at hun hadde få egg igjen. Eggstokkene var i ferd med å stenge seg og slutte å produsere hormoner nesten 20 år for tidlig.

«Om jeg skal være ærlig, var vi ikke sikre på om dette noensinne skulle hende med oss. Men vi ga aldri opp, mistet aldri håpet og sluttet aldri å kjempe for vår drøm», skrev hun den gang på sin blogg.

Storfamilie

Med 1,7 millioner følgere på Instagram har Kenza blitt en av Sveriges største influensere.

Zouiten Subosic er gift med Aleksandar Subosic (37), og sammen har de sønnene Nikola (3) og Danilo (2).

Influenseren lar følgerne komme tett på familien gjennom å dele bilder og videoer av familielivet på Instagram.