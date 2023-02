Katrine Moholt avslører ny programlederjobb: – Kan endre liv

Katrine Moholt (49) skal lære mer om barneoppdragelse i et nytt TV 2-program.

Etter at Moholt annonserte at hun var ferdig som programleder i Skal vi danse, har mange lurt på hva hennes neste oppdrag skulle bli.

I en fersk pressemelding skriver TV 2 at Moholt skal lede et program som handler om barneoppdragelse. Programmet har foreløpig ikke fått et navn, men det søkes etter deltakere.

Slik deltar du: Opptakene til serien vil foregå i en begrenset periode etter avtale med hver familie i løpet av forsommeren 2023. I tillegg blir det noen opptak i august. Det er ikke krav til hvor mange barn en familie som deltar har, men minst ett barn må være i alderen 5-12 år.

Familiene som blir med i serien vil få tett oppfølging hele veien. I tillegg vil en kompetent psykolog gi foreldrene råd underveis i programmet.

Send mail til følgende e-post, om du ønsker å melde deg på: foreldre@tv2.no

Hvordan bør man oppdra barn?

Moholt forteller at hun ønsker å komme i kontakt med familier som skal løse spennende utfordringer sammen, og at hovedmålet er å inspirere andre familier her til lands.

– Vi ser jo hvordan oppdragelsen kan prege det voksne livet vårt. Nå er vi på jakt etter familier som har en oppdragerstil de virkelig har tro på og som de har lyst til å vise fram. Vi ønsker å komme i kontakt med familier som mener at deres måte å oppdra barna på kan inspirere andre foreldre, samtidig som de har lyst til å diskutere og lære, sier Moholt, og fortsetter:

– Vi skal stille spørsmål, og gi foreldrene og barna utfordringer og oppgaver, som igjen gjør at vi må ta den viktige praten om hvordan våre handlinger som voksne kan prege barna våre på godt og vondt resten av livet, forteller programlederen.

Trebarnsmor

Moholt har høye forventinger til det nye programmet.

– Jeg mener faktisk at dette programmet kan være med å endre livene til norske barn. Vi skal belyse og sette fokus på hva som er viktig i barndommen, og hva vi som foreldre bør og ikke bør gjøre for å være med å skape trygge, velfungerende mennesker, sier Moholt.

Katrine Moholt har selv tre barn. Ett av dem, Evelina Harstad Moholt (23), skal delta sammen med moren i årets sesong av Forræder. Der beskrev hun moren som sin aller beste venn.

Se resten av Forræder-deltakerne i videoen under, og hør hva de gleder og gruer seg til: