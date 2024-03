Katie Price advarer unge kvinner mot kosmetiske inngrep

Britiske Katie Price (45) har gjennom årene vært en tabloid-yndling.

Hun har skapt utallige overskrifter – blant annet for å ha utført 16 brystoperasjoner.

Den tidligere glamourmodellen har aldri lagt skjul på hvilke inngrep hun har fått gjort på både kropp og fjes, som inkluderer det som blir omtalt som en av de farligste – brasiliansk rumpeløft.

– Ser ut som romvesener



Nå deler hun sin mening om unge kvinner i dag, og sier samtidig at hun ikke er hyklersk.

– Det er ingenting verre enn når disse unge kvinnene, tidlig 20-årene, som alle tar fillers – alle får lepper, alle får pupper, sier Price i podkasten «How to Fail with Elizabeth Day».

– Alle jenter ser like ut nå, og jeg tenker: «hvordan vil de se ut når de er på min alder»?

45-åringen mener at alle ser ut som «romvesener» om dagen.



Katie Price med politifølge da hun ankom flyplassen i London, etter å ha medvirket i programmet «I'm a Celebrity … Get Me Out of Here!» i 2004. Foto: PAUL HACKETT / Reuters

– Jeg gjorde ikke noe med ansiktet mitt frem til jeg var i 40-årene. Ja, jeg tok en brystoperasjon, men ikke fillers. Botox fikk jeg ikke før jeg var 27-28, sier hun og erkjenner at hun testet ut leppe-fillers, men likte det ikke.



– Ille og skadelig

Price, som har fem barn, tror hennes mange inngrep har ført til at barna aldri vil vurdere å gjennomgå det samme.

– Det folk ikke innser er at når du tar operasjoner og ting, så ser du bare «før og etter». Du ser ikke mellomfasen – sengeliggende med smerter og sting. Jeg vil gjerne lære folk om det, sier hun og poengterer at det er skadelig for kroppen.

TV-profilen har vært åpen om å slite med å bli fornøyd med eget utseende, og sier at å velge neste operasjon var som å gå på handletur for henne.

Price på rød løper mars 2024. Foto: Jordan Pettitt / Pa photos

– Det er så ille. Men jeg kunne gått lenger enn hva jeg har gjort. Noen ganger ser jeg meg selv i speilet og tenker: «Titter folk på deg fordi du ser plastikk ut, eller fordi du ser bra ut?»

Konkurs

Price ble i fjor diagnostisert med ADHD. I podkasten sier hun at det kan ha noe å gjøre med hennes dårlige avgjørelser.

Tidligere denne måneden ble det kjent at hun hadde blitt slått konkurs for andre gang, for å ikke ha betalt en skatteregning på over 761.000 pund, melder BBC.

Hun ble kjent som glamourmodell og deltaker i «I'm a Celebrity … Get Me Out of Here!». 45-åringen har gitt ut bøker, musikk og stilt opp i en rekke serier om sitt privatliv.

Hun tjener penger på Onlyfans - og i retten ble det bestemt at 40 prosent av hennes månedlige inntekter vil de tre neste årene gå til gjeldsbetaling.