Kaster klærne for reklamekampanje

GOD KVELD NORGE (TV 2): Skuespiller Alicia Silverstone (46) kaster klærne for aller første gang i offentligheten for å fremme dyrevern.

DYREVERNSFORKJEMPER: Alicia Silverstone ble først veganer i 1999 og har siden vært en stor forkjemper for dyrevern og plantebasert livsstil. Foto: Evan Agostini

Skuespiller Alicia Silverstone (46) kaster klærne i håp om å dra mer oppmerksomhet mot kampen for dyrerettigheter.

Den 46 år gamle skuespilleren poserte naken for aller første gang i en fotoshoot med fotograf Brian Bowen Smith for en ny kampanje av dyrevernsorganingasjonen People for Ethical Treatment of Animals (PETA).

På bildet står Silverstone omgitt av kaktuser og poserer på samme måte som den titulære kvinnen i maleriet «Venus' fødsel», kun iført et par støvler i vegansk skinn.

Første nakenshoot

I en video fra bak kulissene forklarer Silverstone at hun har tatt et bevisst valg om å aldri kle seg naken for hverken film- eller TV-skjermen i hele sin karriere.

Å posere naken for en god sak er derimot noe helt annet, mener hun.

– Hvis jeg må kle meg naken for at du skal bry deg om dyr, så er det det jeg skal gjøre, sier Silverstone i videoen.

Ifølge Huffington Post har «Clueless»-skuespilleren lenge vært en stor forkjemper for dyrerettigheter. Silverstone ble veganer i 1999 og har siden vært svært aktiv i å promotere plantebasert livsstil.

– Det finnes en tanke om at skinn på et eller annet vis er bedre for jorden, men det folk ikke innser er den enorme mendgen ressurser som vann, mat, olje til transport og ren energi som må legges inn i å produsere skinn. Det er rett og slett ikke bærekraftig. Jorda takler det ikke, sier Silverstone.

Videre i videoen oppfordrer Silverstone publikum til å bytte ut skinn med plantebaserte skinnalternativer, som sopp- og ananasskinn, og uttrykker et sterkt ønske om å se designere ta i bruk denne typen skinn i fremtiden.

– Min drøm er å se disse jordvennlige, veganske materialene i hendene på verdens største designere. Jeg vil heller gå naken enn å ha på meg dyr, sier skuespilleren.

– Cher ville blitt veganer

Silverstone er kanskje best kjent fra sin utbryterrolle som Cher Horowitz i den romantiske komedien «Clueless» fra 1995.

I et intervju med magasinet Bustle sa skuespilleren at hennes ikoniske karakter sannsynligvis ville delt de samme verdiene som henne idag.

– Jeg liker å tenke at Cher ville blitt helt med på å være veganer. På slutten av filmen våknet hun jo opp, stoppet å være materialistisk og begynte å forstå at verden trenger masse kjærlighet og helbredelse ved hjelp av Josh (Paul Rudd). Så jeg liker å tro at hun ville utviklet seg til å bli en person som var på min side, sa Silverstone til Bustle.

Reklamekampanjen ble lansert denne uken, blant annet i form av en stor reklametavle i velkjente Times Square i New York.