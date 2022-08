Karpe-konsert ble utsatt grunnet billettproblemer

LANG KØ: Flere timer før dørene åpnes har folk blitt observert utenfor Oslo Spektrum. Her er litt av køen fredag kveld. Foto: Lovise Ingeborg Gangnes / TV 2

Kort tid før Karpe skulle på scenen måtte konserten utsettes.

VG omtalte saken først.

Manager Silje Larsen Borgan sier til God kveld Norge at Ticketmaster har problemer sentralt i Europa, og at det fører til at en del av billett-scannerne ikke fungerer.

– Dørene ble åpnet for publikum halv syv, så mellom da og nå ble problemet oppdaget. Dette medfører at innslipp går saktere enn normalt, sier Larsen Borgan da God kveld Norge ringte kl. 20.30.

Konserten skulle etter planen starte 20.30, og ble først utsatt til 21.00. Senere ble den utsatt ytterligere med 15 minutter.

– Dette er selvfølgelig kjedelig for folk som har ventet lenge, men alle skal få komme inn. Vi gleder oss til show, sier Borgan Larsen.

TV2s reporter på stedet opplyser at Karpe gikk på 21.15 presis. VG melder at det da var fortsatt kø utenfor. Borgan skrev i en melding til avisen klokken 21.35 at alle som sto i kø var inne.

Manageren har tidligere opplyst til VG at det anslagsvis er solgt billetter til 10.000 personer per konsert. Lørdag blir den 10 og siste opptredenen Karpe holder i Spektrum i august.