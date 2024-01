Kåring: Prinsesse Ingrid Alexandra vekket oppsikt med dristig antrekksvalg

De kongeliges garderober er og blir et tema både folket og pressen interesserer seg for, enten det gjelder pris, designer eller bærekraftig materiale.

Kronprinsesse Victoria (46) av Sverige, kommende dronning Mary (51) av Danmark, prinsesse Kate (41) av Wales og vår egen kronprinsse Mette-Marit (50) har allerede bemerket seg. Og de yngre, kongelige generasjoner er stadig oftere under lupen.

Instagram-kontoren @royalfashionpolice, en populær moteblogg som tar for seg antrekkene til de ulike medlemmene av kongehusene, har hatt en uhøytidelig kåring av de rojale kvinnenes beste og verste antrekk fra 2023.

UHØYTIDELIG KÅRING: Den populære motebloggen har kåret de beste og verste antrekkene til kongeligheter fra 2023. Her er dommen over kronprinsesse Mette-Marit og prinsesse Ingrid Alexandra. Foto: Skjermdump @royalfashionpolice / Instagram

Her stikker prinsesse Ingrid Alexandras (19) antrekk, i kusine Emma Tallulahs (15) konfirmasjon høsten 2023, av med topplassering. Da var hun ikledd en hvit kjole fra den spanske billigkjeden Zara, hvite boots signert tidligere Chloé-designer Gabriela Hearst og kåpe fra svenske Filippa K.

Slakter Pia Tjelta-kjole

Antrekket, som motebloggens følgere uhøytidelig har kåret til det verste arveprinsessen var ikledd i fjor, er en kjole signert Pia Tjelta. Den bar hun under premieren på Elvebakken-revyen i mars, der hun ledet PR-gruppen.

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra Pia Tjelta, foreløpig uten hell.

Kronprinsesse Mette-Marit har også lagt sin elsk på den uruguayansk-amerikanske designeren Gabriela Hearst.

I forbindelse med et stort intervju gjort med D2 i anledning 50-årsdagen i august, stilte trebarnsmoren i en blomstrete silkekjole fra nettopp Gabriela Hearst, og denne kjolen er kåret til kronprinsessens beste antrekk fra 2023.

Det verste antrekket, ifølge @royalfashionpolice-følgerne, er kjolen kronprinsesse Mette-Marit hadde på seg under 18-årsdagen til prins Christian (18) av Danmark i oktober.

Økende trend blant de kongelige

Den babyblå silkekjolen var designet av den norske designeren Peter Dundas (55), tidligere sjefdesigner for det italienske motehuset Emilio Pucci.

Han er blitt en nær venn av kronprinsessen, og har stått for flere av trebarnsmorens antrekk de siste årene. Men dette antrekket nådde altså ikke helt til topps.

SLAKT: Den norskdesignede kjolen kronprinsesse Mette-Marit bar under 18-årsdagen til prins Christian i oktober får slakt på den populære motebloggen. Ingrid Alexandra bar på sin side en gammel Emilio Pucci-kjolen, som mamma gikk med under bryllupet til fyrsteparet av Monaco sommeren 2011. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/ NTB

På Instagram-kontoen bemerkes det også at en økende trend blant de kongelige, i motsetning til tidligere da «tekkelig» var det viktigste stikkordet, er å kle seg i antrekk som viser frem mer hud. Enten det er i form av bar rygg, høye splitter eller dype utringninger.

Også her trekkes vår egen prinsesse Ingrid Alexandra frem som et eksempel på en kongelig representant med moteteft.

SEXY DETALJER: Selv kongelige kan vise hud på offisielle tilstelninger. Ifølge motebloggen er dette tidligere blitt sett på som kontroversielt. Foto: Skjermdump @royalfashionpolice / Instagram

Da foreldrene feiret 50 år med stor bursdagsfest i bakgården på Slottet i august i fjor, var 19-åringen ikledd en marineblå kjole fra det amerikanske merket Reformation. Kjolen hadde et feminint uttrykk, med puffermer og skyhøy splitt.

Også dronning Letizia (51) av Spania og prinsesse Catherine av Wales, kronprinsesse Victoria av Sverige og dronning Maxima (52) av Nederland nevnes blant de som er mest vågale når det kommer til valg av antrekk.

Hyller gjenbruk

Flere av antrekkene de kongelige har brukt i løpet av 2023 er gamle kjoler som er blitt brukt flere ganger før, og også her er prinsesse Ingrid Alexandra og mamma Mette-Marit foregangskvinner.

19-åringen har tidligere brukt mammas gravidkjole på fest, og under 18-årsdagen til «kollega» prins Christian gikk Ingrid Alexandra for en gammel Emilio Pucci-kjole, som mamma gikk med under bryllupet til fyrsteparet av Monaco sommeren 2011.

LÅNTE KLÆR: Kronprinsfamilien fotografert på prinsesse Ingrid Alexandras myndighetsdag. Mette-Marit i en gul kjole hun gjenbruker til stadighet, og prinsessen i et sjal hun har lånt av farmor dronning Sonja. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Til TV 2 har «God morgen Norge»-moteekspert Marianne Jemtegård uttalt at hun synes det er flott at kronprinsesse Mette-Marit og de andre kongelige går for gjenbruk – gang på gang.

– Det at kronprinsessen fortsetter trenden blant de kongelige ved å resirkulere garderoben sin, er både et fint og nødvendig signal å sende.

Og det er tydelig at dette signalet er gått i arv til datteren prinsesse Ingrid Alexandra – som straks skal bytte ut kjoler og festantrekk med militæruniform, når hun i januar starter på sin tolv måneder lange førstegangstjeneste i Indre Troms.