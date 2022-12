GOD KVELD NORGE (TV 2): «Farmen»-profilen har blitt mamma for første gang.

FORELDRE: Karianne Vilde Wølner og Kristian Spetalen har blitt foreldre for første gang. Foto: Privat

«Farmen»-profil og infuenser Karianne Vilde Wølner (27) har blitt mamma for første gang.

Gladnyheten deler hun selv på sin Instagram.

– Livets beste gave. 4015 gram med kjærlighet. Verdens fineste jente kom til verden 25.12 og er prikk lik pappaen sin. Vi sprekker av stolthet, skriver hun under innlegget.

Det var i sommer at 27-åringen avslørte at hun ventet barn sammen med forloveden Kristian Spetalen (26).

Den gang fortalte hun til God kveld Norge at de gledet seg til å møte den lille:

– Vi sprekker av stolthet. Babyen har sørget for å gjøre mammaen sin ekstremt dårlig.

Nyheten om at de ventet barn kom bare én uke etter at paret annonserte at de hadde forlovet seg.

2022 har dermed vært et innholdsrikt år for paret.

Wølner og Spetalen bekreftet forhold i mai i fjor, og ble raskt samboere.

27-åringen ble kjent da hun deltok på Farmen i 2020 og kom seg hele veien til finaleuken.

Til vanlig jobber hun som flyvertinne i SAS, og hun har over 45 000 følgere på sin Instagram-profil. Der poster hun jevnlig bilder sammen med sin kommende ektemann.

God kveld Norge har forsøkt å få en kommentar fra Wølner, uten å lykkes.