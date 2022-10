Kari Traa røk ut av Skal vi danse: all stars

Skal vi danse: all stars:

Lørdag kveld skulle de åtte gjenværende stjernedeltakerne nok en gang snøre på seg danseskoene i den sjette sendingen av Skal vi danse: all stars.

Hittil i konkurransen har dommerne og publikum vært vitne til spektakulære danser, tårer, kyss og rumpeglipp, og det ble ikke noe mindre underholdende denne runden heller.

RØRENDE: Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand fikk med seg ektemannen Morten Sundli med på den rørende slowfoxen under kveldens sending. Foto: Espen Solli / TV 2

Kveldens program var en hyllest til kjendisenes helter, blant annet danset treningsinfluenser Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand (33) sammen med sin helt – ektemann Morten Sundli (32) – over parketten, mens tidligere svømmer Aleksander Hetland (39) dediserte sin argentinske tango til moren.

Tierne regnet over flere av deltakerne, og hele fem par fikk full pott i kveldens sending.

Ute av dansen

Programleder Katrine Moholt (49) og tidligere idrettsutøver Kari Traa (48) lyktes ikke helt med å overbevise seerne denne kvelden, og havnet dermed i danseduell.

Til slutt var det Traa som måtte forlate manesjen og dansebobla for godt.

Tidligere i sesongen har Triana Iglesias (40), Lasse Matberg (37), Eirik Søfteland (34), Martine Lunde (26) og Victor Sotberg (31) måttet pakke bort danseskoene.

Slik var kvelden

I lørdagens sending danset All stars-deltakerne for heltene sine. Mødre, bestefedre og Elvis Presley var bant de som ble hedret.

Førstemann ut denne kvelden var skuespiller Cengiz Al (24) og Rikke Lund (27). De åpnet showet med moderne dans til Ina Wroldsen og Broilers «Lay It On Me». I all hemmelighet hadde Al dedisert dansen til kjæresten og samboeren Maiken Blom – som satt i salen. Dommerne belønnet dem med 30 poeng.

Cengiz med tåredryppende dans – tierne haglet

Andre par ut var influenser Iselin Guttormsen (35) og Catalin Andrei Mihu (28), som danset en paso doble til ære for 35-åringens døtre til Swedish House Mafia-låten «Don’t You Worry Child». Paret fikk 22 poeng.

Sammen med Helene Spilling (25), danset tidligere svømmer Aleksander Hetland (39) argentinsk tango til hyllest for moren sin til Highasakites «Mother». Duoen mottok 30 poeng.

Tidligere freestylekjører Kari Traa (48) ønsket å hedre sin store helt, Elvis Presley, til en jive til Elvis’ «All Shook Up», sammen med Tom-Erik Nilsen (35). De fikk 14 poeng.

Treningsinfluenser Jørgine Massa Vasstrand (33) ville vise sin kjærlighet overfor ektemannen, Morten Sundli (32), og tok han med seg ut på dansegulvet til en slowfox til Odd Norstogas «Bestevenn», sammen med Santino Mirenna (28). Trioen hanket inn 30 poeng.

Jørgine klinte til etter nydelig dans

Programleder Katrine Moholt (49) ønsket å hedre sin avdøde morfar med vals til Alexander Rybaks «Visa sid vindens ängar» med Tarjei Svalastog (24). Paret dro inn 29 poeng.

Fikk massiv ros for nydelig vals: – Vakkert!

Sammen med Jørgen Nilsen (31), danset artist Agnete Sabas (28) paso doble til helten og venninnen i bandet sitt, The BlackSheeps, til «High On Life» av Martin Garrix. De hanket inn 30 poeng.

10 – 10 – 10 for rå paso doble: – Helt fantastisk!

Programleder og TV-personlighet Nathan «Nate» Kahungu (26) og Nadya Khamitskaya (39) rundet av kvelden til en wienervals til ære for Kahungus mor til Calum Scotts «You Are the Reason». De håvet inn 30 poeng.

Leverte hjerterørende dans: – Traff meg midt i hjertet

