Kåret til mest inspirerende foreldrestil: – Overhodet ikke perfekte foreldre

NB! Denne artikkelen avslører hvilken foreldrestil som ble kåret til «mest inspirerende» i «Familiekoden».

I TV 2-programmet «Familiekoden» har ni forskjellige foreldrepar vist frem sin foreldrestil.

Underveis har familiene blitt testet i alt fra utfordrende og dramatiske til humoristiske og pinlige oppgaver.

VEILEDER: Psykolog Reidar Hjermann og programleder Katrine Moholt har utfordret og veiledet ni ulike foreldrepar i «Familiekoden». Foto: TV 2

Foreldrene har deretter fått se hvordan de andre familiene løste oppgavene, før de i siste episode avgjør hvilken av foreldrestilene som har vært den mest inspirerende.

Til slutt var det tre foreldrepar som sto igjen: Ambisjonsfamilien, brobyggerfamilien og helikopterfamilien.



INSPIRERENDE: Helikopter-foreldrene Sveis og Guro, ambisjonsforeldrene Maria og Marius og brobyggerforeldrene Ine og Adeel. Foto: TV 2

Ingen fasit

Paret som gikk av med tittelen «mest inspirerende foreldrestil» var Maria Astrup Hjort (43) og Marius Astrup Thoresen (50) i «Ambisjonsfamilien».

Dette var en godt bevart hemmelighet foreldrene mellom, og slik gikk det til da barna fikk vite resultatet:

– Jeg synes det er veldig hyggelig at de andre setter pris på og blir inspirert av vår stil, sier Maria.

Foreldreduoen har fem barn, og bor i Oslo hvor Maria jobber som jurist og Marius dirigerer Bislett guttekor.

AKTIV GJENG: Maria og Marius med barna Johannes, Elisabeth, Jakob, Peter og Andreas. Foto: TV 2

Maria og Magnus tar sin nye tittel med stoisk ro, og avfeier at det handler om hvem som har den «beste» foreldrestilen.



– Som alle seere skjønner, er det jo selvfølgelig helt unødvendig å sette foreldrestiler opp mot hverandre. Det er for programmets dramaturgi kanskje, at man gjør det på den måten. Her er det ikke noen som er best.

At de nå er kåret til Familiekodens mest inspirerende betyr ikke at de har fasit, bedyrer de:

– Vi er også slitne, vi glemmer våre idealer, det sklir ut og barna kommer sent i seng og det blir timevis med skjerm … Så vi er overhodet ikke perfekte foreldre. Det er på mange måter glansbildet som kommer frem her, påpeker Marius.

Han trekker linjer til det han forteller pianoelevene sine om øving:



– Skal du bli god, så må du øve hver dag. Det er veldig vanskelig å få til, så om det sklir ut en uke eller to eller tre eller fire, så er det greit, men vi må tilbake på sporet, ikke sant?

Han tror at det er spesielt viktig i en familie som deres, hvor det er mye som står på agendaen.

– Vi også har rom for å improvisere, å bryte mønster, ha lørdag midt i uka, å ha litt galskap, gøy og glede oppi det hele. Særlig for oss hvor barna skal på øvelser, konserter og i operaen. Da er det en verdi at det kan skli helt ut, men at vi må tilbake på sporet og til den fine rutinen vi hadde.

– Tre det ned over hodet på barna

Foreldreparet er klare på hva de håper å inspirere andre foreldre med.



– Det er veldig populært nå at vi skal ta et skritt tilbake, og tenke at barna får velge selv, og de må finne sin vei og sånn.

Han frykter at følgene kan bli at fellesskapet forsvinner, og skjermen får ta over det som kunne vært kvalitetstid sammen.

– Jeg er redd folk tenker at: «Jeg skal ikke plage barna mitt med å dra dem med på tur, eller gjøre det som jeg er opptatt av.» Nei, tre det ned over hodet på barna, humrer han.

Marius siterer Red Hot Chili Peppers låt «Give it away» på spørsmål om hvordan han håper å inspirere andre foreldre.



– At man som foreldre må gi av det man kan, altså sin lidenskap, sin kunnskap, sine verdier. Det er ikke en ulempe at barna har kommet akkurat til deg i dette livet. Ikke trekk deg unna, vær på.

Han eksemplifiserer:

– Selv om barna kanskje hater den trebåten som de må stå og skrape på nå, mens du tvinger dem til å gjøre det fordi det er din lidenskap med den trebåten, så er det verdier, det er fellesskap, og det er ting de tar med seg videre.

Bli bedre kjent med ambisjonsfamilien:

De mener at man som foreldre har en motivasjon og utholdenhet som er helt unik, og som verken lærere eller andre kan gi barna på samme måte.

– Det er fordi ingen kommer til å være så glad i det mennesket som det du er. Det er en fantastisk gave, og en styrke du ikke må skusle bort ved å ta to skritt tilbake.

Det viktigste de har lært



I «Familiekoden» får foreldrene og TV-seerne en rekke ulike råd fra psykolog og tidligere barneombud Reidar Hjermann.

Marius og Maria trekker frem flere ting de har lært både av Hjermann og de andre foreldrene.

– En viktig ting som jeg tar med meg er når vi har snakket om at man skal anerkjenne barns følelser, så er det veldig ofte at foreldre sier «Ja, jeg skjønner at du føler det sånn, men …»

– Det å unngå det «men»-et, det er en ting jeg tar med meg fra dette programmet. Jeg prøver bare å stoppe og sette punktum: «Jeg skjønner at du har det sånn» og så la barnet få lov til å lande i det.

