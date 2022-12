Kapret rolle i stjernespekket film: – Tenkte at det ikke var en sjanse i havet

Skuespilleren fra Fetsund tilbragte den første vårmåneden i New Mexico, som han omtaler som en «kjempegøy opplevelse».

Trond Fausa Aurvåg (50) var der for å skildre den ukrainske vitenskapsmannen George Kistiakowsky, i filmen «Oppenheimer», regissert av selveste Christopher Nolan.

Kistiakowsky var vitenskapelig rådgiver for president Eisenhower. Her avbildet under et møte i 1959. Foto: Bob Schutz /AP

På rollelisten med ham er blant andre høyaktuelle Florence Pugh (26), Cillian Murphy (46) i hovedrollen, og Matt Damon (52).

Jobben ga absolutt mersmak, forteller han til God kveld Norge.

– Jeg synes det var stas å sitte i bilen og høre Matt Damon småprate om hvor kaldt det var på isbreen i «Interstellar», sier Fausa Aurvåg, og legger til hvor gøy det var at filmer av den type kaliber ble nevnt i pauser.

Uventet jobbtilbud

Selv er «Neste sommer»-skuespilleren usikker på hvor mye han kan si om innspillingen, ikke fordi «Oppenheimer» er én av filmene det er knyttet størst forventninger til i 2023, men:

– Kanskje blir jeg klipt ut, det vet jeg jo ikke, den rollen er ikke så stor.

Store navn og forventninger er knyttet til Nolans film om atombombeprosjektet. Foto: Universal

Han har vært på skjermen i to tiår - noe som har blitt belønnet med både Gullruten og Amandaprisen.

Etter den internasjonale «Lilyhammer»-suksessen fikk han også deltatt på audition med Coen-brødrene, men Fausa Aurvåg har klart å bevare et realistisk syn på bransjen.

– Jeg har jo sånn management og agentbyrå borti der og man sender innimellom sånne «self-tapes», men den jobben der tenkte jeg at det ikke var en sjanse i havet, fordi det ikke var noe humor der. Også fikk jeg bare rollen ut av det blå.

Kollega Eivind Sander er kjapp til å skyte inn litt skryt om kompisen, da God kveld Norge møtte de under Discoverys vårlansering:

– Vi ringtes på FaceTime og han så veldig bra ut da han satt i traileren iført kostymet. Det var så kult, «der er du Trond», egen trailer. Det er morsomt altså, mimrer Sander om innblikket i skuespillerens jobbhverdag i New Mexico.

«Oppenheimer», som blir beskrevet som en biografisk film, tar for seg den amerikanske fysikeren Robert J. Oppenheimers rolle i utviklingen av atombomben på 1940-tallet.

Fausa Aurvåg spiller altså ukrainskfødte George Kistiakowsky, som ledet en avdeling under det amerikanske atombombeprosjektet.

Trond Fausa Aurvåg spiller kjemiker som var med på å utvikle atombomben. Foto: Discovery+

– Hvordan høres aksenten din ut i filmen?

– Jeg sendte en video med en sånn typisk generisk russisk r som man ser på alle filmer. Da jeg fikk rollen tenkte jeg at det var vel det Nolan ville ha, siden jeg hadde fått jobben.

Men etter en stund begynte nordmannen å betvile dialekten som han omtaler som «ra-ra-ra engelsk»:

– Jeg syntes selv det var så dårlig og klisjé, så på slutten så forsvinner den r-en mer og mer. Jeg bare tenkte sånn: «Nå driter jeg i det der», sier Fausa Aurvåg, og pauser kort, før han utdyper:

– Jeg vil heller være fornøyd med scenen. Jeg kommer jo til å være en utlending uavhengig av den r-en eller ikke, å prate perfekt amerikansk klarer jeg ikke, og det var ikke meningen heller.

Verdens beste sommerjobb

Uavhengig av hvor stor eller liten hans internasjonale opptreden blir når filmen premierer 21 juli, vil vi få se Aurvåg i sommer.

KOLLEGAER: Eivind Sander, Janne Formoe og Trond Fausa Aurvåg har tilbragt mange somrer sammen. Foto: Geir Olsen/NTB /Discovery+

De siste åtte årene har vi sett ham som Per Ivar i «Neste sommer». 50-åringen er klar på at han ønsker å forbli i serien som han mener er «verdens beste sommerjobb».

– Jeg håper det blir mange flere «Neste Sommer»-sesonger. Jeg synes det er veldig gøy å gjøre.

Han får støtte fra kollega Eivind Sander, som spiller den hissige Terje.

– Jeg tror det er et marked for det, sier han og legger til:

– Vi venter jo fra år til år på å få godkjenning fra «over there». Fansen ønsker jo mer. Da vil jeg tro at vi kan dra det noen sesonger til, hvis de ikke blir for lei av oss da, avslutter Sander med et smil.