Kanye West saksøkt: – Barn ble stengt inne

GOD KVELD NORGE (TV 2): To tidligere lærere ved Kanye Wests kristne privatskole Donda Academy, saksøker rapperen for dårlige forhold på skolen.

I 2022 åpnet rapperen Kanye West (44), den kristne privatskolen Donda Academy. Skolen ble oppkalt etter hans avdøde mor Donda West.

Etter at han hyllet Hitler og kom med rasistiske uttalelser om jøder i fjor ble skolen stengt, men gjenåpnet kun timer senere.

– Jeg ser gode ting ved Hitler også. Jeg elsker alle, sa West under intervjuet.

Det fikk nettet til å koke, og West ble kalt en antisemitt.

Rapperen, som nå bare går under navnet Ye, er i hardt vær igjen, og er nå blitt saksøkt av to tidligere lærere ved Donda Academy.

Saksøkerne hevder det var dårlige forhold for elever og ansatte ved Donda Academy. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX

Lærerne, Cecilia Hailey og Chekarey Byers, hevder at forholdene ved privatskolen bryter statlige forskrifter.

I søksmålet sier Byers og Hailey at de var de eneste svarte kvinnene som underviste ved skolen, og ble diskriminert ved at lønnen deres ble holdt tilbake eller at de ble utbetalt for lite.

Andre ansatte ved skolen er også oppført som tiltalte i saken.

Brukte 100.000 på sushi i uken

Kvinnene hevder at det ikke var vaktmestere eller medisinsk personell tilgjengelig på skolen. Elevene og de ansatte skal heller ikke fått følge ernæringsmessige retningslinjer, og skal ha blitt servert sushi til lunsj hver dag.

De hevder at West brukte over 100.000 på sushi per uke, og elevene ikke fikk lov til å ha medbrakt mat på campus.

Privatskolen skal ha manglet «pedagogiske tjenester og individualiserte læringsplaner».

West hadde angivelig en liste over regler, som å nekte kjøkkenredskaper, og krevde at alle kopper og skåler skal være grå.

Kunst var ikke tillatt på veggene i klasserommet, og lærerne kunne ikke gi elevene kryssord eller fargeleggingsark.

Saksøkerne hevder at ingen hadde lov til å bruke smykker, fordi West «angivelig ikke likte smykker». Undervisningen kunne heller ikke være i andre etasje fordi West «var redd for trapper».

Kanye West har ikke kommentert søksmålet.



Kanye West skal angivelig være redd for trapper. Foto: SAUL LOEB

– Barna ble stengt inne

De tidligere lærerne hevder at elevene skal ha blitt stengt inne på dagtid. Skoleuniformen til elevene var også streng, og de skal angivelig kun ha fått lov til å ha på seg helsvarte designerklær.

Elevene skal heller ikke hatt stoler til å sitte på eller bord til å gjøre skoleoppgavene.

Hailey og Byers forteller at de i Mars skal ha blitt sparket uten grunn. De tror selv at de mistet jobben etter å ha klagd på skolens regler og mangler.

– Dette handler ikke om å prøve å ærekrenke en kjendis. Dette handler om den rette tingen å gjøre for disse barna, sier Hailey.