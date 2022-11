Kanye West må betale flere millioner i måneden til Kim Kardashian

Realitystjernen Kim Kardashian (42) og rapperen Kanye West (45), nå kjent som Ye, har kommet til enighet om fordeling av eiendom og foreldreomsorg før den planlagte rettssaken 14. desember. Det melder The Guardian.

Den britiske avisen henviser til rettsdokumentene hvor det kommer frem at det det tidligere paret skal ha delt foreldrerett for sine fire barn, og dele på utgifter for deres sikkerhet og utdanning.

I dokumentene kommer det frem at Ye månedlig skal betale to millioner kroner i barnebidrag til Kardashian.

TMZ hevder at kilder «med førstehåndskunnskap» forteller dem at Kardashian vil ha barna mest.