Kansellert Paradise Hotel sesong sendes likevel

GOD KVELD NORGE (TV 2): En tidligere sesong av svenske «Paradise Hotel» ble tatt av skjermen etter overgrepsanklager. Nå, hele to år senere, skal sesongen sendes likevel. Det skaper sterke reaksjoner blant deltakerne.

Sesong 14 av svenske «Paradise Hotel» ble fjernet fra Viaplay og Viafree. Dette skjedde etter at to av deltakerne anklaget en annen deltaker for overgrep.

Det blet satt i gang en etterforskning angående voldtekt og seksuell trakassering og den kommende sesongen, som allerede var spilt inn, ble skrinlagt.

Sesong 14 ble fjernet for seerne, og sesong 15 ble aldri sendt på TV.

Programmet ble laget på nytt etter det, og etterforskningen ble avviklet i fjor.

Det nye programmet «Paradise» skrotet «Hotel» og satser nå på likestilling og mangfold. Blant annet ble det innført en aldersgrense på 20 år og deltakerne står fritt til å være i par med hvem de vil – uavhengig av kjønn.

I en e-post til deltakerne i den skrotede sesongen informerer nå et kommunikasjonsbyrå deltakerne om at den kansellerte sesong 15, sendes våren 2023, skriver Expressen.

– Det er forferdelig

Flere av deltakerne fra den skrotede sesong 15 reagerer sterkt på nyheten, og sier de har kommet seg videre i livet etter innspillingen.

– Jeg står ikke bak det jeg gjorde for to år siden, sier en av deltakerne.

– Det er forferdelig. Det er over to år siden, sier en annen.

– De tok en god beslutning da om ikke å sende sesongen. Men nå velger de å selge den. Det føles veldig rart. De spør ikke om det er greit, sier en av deltakerne.

– Jeg ønsker egentlig ikke å kommentere dette. Jeg vil ikke at det skal vekke oppmerksomhet. Jeg vil ikke at noen skal se dritten, sier en annen deltaker.

En annen deltaker, som også ønsker å være anonym, sier: – Jeg føler meg ikke bra i det hele tatt. Jeg har gått videre og skapt et nytt liv. Nå føler jeg at alt kommer til å havarere. Vi har fått informasjon, men ingen spørsmål om hvordan vi har det?

– Jeg kan miste jobben min på grunn av dette. Den gang var vi glade for at den skulle sendes, men siden har det skjedd mye. De er virvelløse dyr. De ser ut til å ville gjøre hva som helst for pengene. Men vi har med mennesker å gjøre, sier en annen deltaker.

– De har solgt dritten

Deltakerne skal ha blitt informert om kunngjøringen via e-post:

«Som du vet ble sesong 15 satt på pause høsten 2021 på grunn av etterforskningen knyttet til sesong 14. Etterforskningen ble avsluttet og i etterkant var det derfor en hel sesong 15 som aldri ble sendt. På forespørsel fra Pluto TV er sesong 15 nå lagt til deres plattform», står det i e-posten signert av PR-byrået.

Deltakerne skal også ha fått tilbud om å snakke med psykolog. Videre står det at deltakerne vil få mer informasjon fortløpende.

– De har solgt dritten og så driter de i oss, sier en av deltakerne nå. Ifølge deltakeren gikk kontraktene med Mastiff ut for ett år siden.

– Vi har en snapchat-gruppe, det er noen som gråter. Ingen vil ha dette.