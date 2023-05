Kan bli historisk – derfor er det et problem for henne

Loreen (39) er den soleklare favoritten til å vinne finalen i årets «Eurovision Song Contest» (ESC). I alle fall hvis vi skal tro bookmakerne som har regnet ut vinnersjansene til de forskjellige landene.

TV 2 møter Loreen, eller Lorine Zineb Nora Talhaoui som hun egentlig heter, i Liverpool. På spørsmålet om forventningspresset tynger henne, er hun tydelig:

–Jeg tenker kun på én ting, som jeg har tenkt på de siste seks månedene: Jeg skal skape noe for folket. Noe som får publikum til å føle ett eller annet, sier artisten.

Vi stilte Loreen spørsmål fra norske fans. Se hva hun svarte i videoen.

Kan bli historisk

Det er ikke første gang Loreen er med i ESC-sirkuset. Da hun sto på scenen i 2012 med låten «Euphoria», ble det svensk seier. I år er det sangen «Tattoo» som gjelder. Hvis 39-åringen nok en gang danker ut alle konkurrentene, blir hun historisk.

Kun én artist har vunnet ESC to ganger, og det er irske Johnny Logan. Med andre ord vil svensk førsteplass også bli første gang en kvinne tar dobbel seier. Og det blir i så fall Sveriges sjuende topp-plassering, som er like mange som dagens rekord. Den eies også av Irland. Alle disse detaljene kan bli et problem for Loreen:

– Hvis jeg fokuserer på de tankene, blokkerer det kreativiteten min og jeg blir mindre autentisk. Det er forstyrrende energi. Jeg må bare stenge ute alt det der.

Loreen legger til at hun må jobbe med seg selv for å ikke la seg påvirke av forventningspresset.

– Jeg er ikke noe supermennneske, men det er kanskje min spirituelle side som gjør at jeg klarer det.

Reagerte på spørsmål

Tradisjonen tro stilte alle de ti landene som kvalifiserte seg fra semifinalen tirsdag, til pressekonferanse like etter sendingen. Der fikk Loreen et kritisk spørsmål fra svensk presse om svake vokalprestasjoner under prøvene før semifinalen.

Aftonbladets «Eurovision»-ekspert Torbjörn «Tobbe» Ek sa flere hadde vært litt bekymret fordi særlig den første prøven ikke var like god som forventet. Han mente den ikke var ikke «pitch perfect», altså at Loreen ikke sang helt rent.

– Pitch perfect? What the fuck, svarte artisten med et glimt i øyet.

Når TV 2 tar opp dette med Loreen, innrømmer hun at hun har en viss forståelse for hvorfor spørsmålet ble stilt.

– Som seer og lytter ønsker man så klart en god opplevelse. Men i den prøven var jeg opptatt av at alt mulig annet skulle fungere. Det var røyken. Det var taket. Det var vinden. Da tenker jeg ikke så mye på hvordan jeg høres ut, for det tar vi i de neste prøvene, sier Loreen.

At det ikke var publikum til stede under den første gjennomgangen, hadde også mye å si, hevder hun.

– Når jeg ikke har lytterne med meg, er jeg ikke «in the zone». Og da blir det ikke nødvendigvis perfekt vokal. Beklager det altså.

Antrekket revnet

Da Loreen opptrådte i «Melodifestivalen», Sveriges versjon av «Melodi Grand Prix», trodde hun et øyeblikk at alt håp om seier var ute. Midt i opptredenen revnet nemlig buksa i skrittet.

– Det verste var at det lagde så høy lyd. Man kunne høre det i mikrofonen. Jeg var midt i en bevegelse, sittende på gulvet, da det skjedde, forteller Loreen og ler høyt.

– Er du bekymret for det samme skal skje her i Liverpool?

– Nei, det som skjer, det skjer. En negl kan falle av, håret kan legge seg midt i ansiktet, eller jeg får sand i øynene. Slik er kunst.