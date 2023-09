OMPAROCKERNE: Kaizers Orchestra er tilbake, og comebacket har mottatt unison hyllest fra anmelderne. Nå er de klare for de resterende konsertene i comeback-turneen gjennom høsten. Her med Geir Zahl, Janove Ottesen og Terje Winterstø Røthing. Foto: Emilie Holtet/Scanpix

Ti år etter at de la ned karrieren er sekstetten fra Jæren i gang med sine 56 utsolgte konserter.

Masse følelser

Mandag ettermiddag gjestet trekløverert fra bandet Geir Zahl, Janove Ottesen og Terje Winterstø Røthing, TV 2 Nyheter og lettet på sløret om hvordan det hadde vært å åpne deres utsolgte, fire byers turné denne høsten.

De startet opp i Stavanger konserthus på fredag 1. september og avslutter på lille julaften i Bergen.

GASSMASKE: Kaizers fra en konsert på Moldejazz, juli, 2011. Foto: Vidar Ruud/Scanpix

– Det er masse følelser, kjærlighet og positivitet. Det er hjemmebanefølelse på hver konsert. Vi har visst om dette i tre år, så det var veldig godt å komme i gang, sier Janove Ottesen til TV 2.

– Det er som å sykle

Ni år er lang tid og ikke stå på en scene og spille konserter, og mye har skjedd siden de ga seg.

Nå er en ny Kaizers-æra i gang og bandet er opptrer i kjent, energisk Kaizerstil. Og den stilen den glemmer man ikke så lett i følge bandet.

– Vi har visst dette i tre år, så det var godt å komme i gang. Vi har det i kroppen og har brukt våre beste år på hverandre å finne ut av dette sammen. Det blir litt som å sykle, men den sykkelen må bare bearbeides og trimmes litt, sier Geir Zahl til TV 2.

Oppgradert Kaizers

Gutta forklarer til TV 2 at det er en oppgradert og oppdatert versjon av Kaizers Orchestra publikummere får som kommer på konsertene.

De har øvd en uke hver måned siden det ble klart at de skulle legge ut på den gigantiske turneén.

– Vi har noen nye låter med ikke noen ny plate for anledningen. Dette er anledning nok til å spille de gamle låtene på best mulig måte. Vi har aldri øvd så mye som før denne turneén og har skjerpet de gamle sangene, så de låter bedre enn noen gang, sier Ottesen.

EKSENTRISK: Janove Ottesen i full utfoldelse på Hurricane Festival i Scheessel, Tyskland, juni, 2011. Foto: Nigel Treblin/Scanpix

Utsolgt på 14 minutter

De 82.000 billettene til de 56 utsolgte konsertene ble lagt ut med et års salgstid, og bandet følte det var et hårete mål. De hadde reservert alle konsertstedene tre år i forveien, og regnet med at det ville ta litt tid, men de solgte ut på ny rekord.

De spiller en måned i hver by og har startet i Stavanger, spiller videre i Oslo på Sentrum scene i oktober, Trondheim på Byscenen i november før de ender opp i Bergen på USF Verftet, hvor de avslutter i desember, på lille julaften.

– Vi hadde ikke regnet med å selge ut så raskt. Vi kunne ikke vite hvordan det skulle gå etter 10 år, og hvordan vi var i folks bevissthet. Så gikk det veldig fort, og det tok bare 14 minutter, avslutter Ottesen til TV 2.



SPELLEMENN: Kaizers Orchestra får prisen for Årets musikkvideo under utdelingen av Spellemannprisene i Stavanger Konserthus, 2017. Foto: Tommy Ellingsen/Scanpix

Kaizers Orchestra ga ut åtte studioalbum mellom 2001 – 2012. Samtlige gikk til topps på VG-lista. Samtlige solgte til minst gull. «Hjerteknuser» har vært bandets mest populære låt siden den kom ut i 2010. I september 2022 klatret den helt opp til andre plass på VG-lista og Spotifys liste over de mest spilte sangene i Norge etter at den gikk viralt på TikTok.