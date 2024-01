Gjennom seks nye episoder i den fjerde sesongen av dokumentarprogrammet «Norge bak fasaden», skal Janne Amble (42) og Kadafi Zaman (50) ta tv-seerne inn bak lukkede dører. Der møter de mennesker som kaster lys på sprekkene i det norske samfunnet.

I 2020 vant Norge bak fasaden Gullruten.

– Vi er veldig heldige som får lage dette programmet og vi får mye god feedback fra gamle og unge tv-seere, og masse gode temaer. Vi velger temaer som opplyser og engasjerer. Det skal også være ting som vi ikke har tenkt så mye på, forteller Kadafi Zaman til TV 2.

– Episoden har sjokkert meg

I den første episoden av ny sesong setter «Norge bak fasaden» fokus på hunder, hvor det handler om avl og videreføring av arvelige sykdommer.

Hunden er menneskets beste venn, men er vi hundens beste venn? Dette er et av spørsmålene de stiller i dokumentaren.

Fortvilte eiere står frem og forteller hvordan kjæledyrene deres sliter med å puste eller gå en liten tur i nabolaget.

Halvannen million mennesker i Norge er hundeeiere, og alle er glad i hundene sine. Zaman har selv hund, Dvergpincheren, Rambo.

RAMBO: Kadafi Zaman koser med sin beste venn, Dvergpinscheren, Rambo. Foto: Privat

– Jeg må ærlig si at det å jobbe med denne episoden har sjokkert meg som hundeeier. Vi har kommet tett på hunder som sliter med å puste, hunder som sliter med å gå en liten tur i nabolaget, og noen som sliter med å føde naturlig og annen lidelse, hvor eierne også lider, forteller Zaman.

– Felt tårer

Programlederne Zaman og Amble tar i programmet opp hvordan folk, når man kjøper en hund, stoler på den personen eller oppdretteren som de kjøper av, og at det er et tillitsbasert system.

Mange hunderaser lider av arvelige sykdommer og mange selskapshunder avles til et liv med sykdom og lidelse fordi utseendet er det viktigste.



– Det er en episode som bringer frem mye følelser og er veldig sensitivt, hvor vi har snakket med Dyrebeskyttelsen og med Norsk Kennelklubb. Dette er absolutt en av de mest krevende episodene jeg har vært med på å lage. Både Janne og jeg har felt tårer underveis, forteller Zaman.

Arvelige sykdommer

Det er ikke noe organ i Norge som overvåker hundeavl. Mattilsynet har et overordnet ansvar for at dyrevelferdsloven blir oppfylt, men hvem som helst i Norge kan avle hunder.

TUR MED RAMBO: Kadafi Zaman på tur med sin firbente venn, Dvergpinscheren, Rambo - i skogen hjemme i Lier. Foto: Privat

Dette medfører ofte til problemer, derfor er det viktig å ta en ekstra runde når en kjøper hund og se etter arvelige sykdommer som noen raser er disponert for.

Kadafi Zaman er selv hundeeier og er lykkelig eier til Rambo, en Dvergpincher. Han gjorde selv lite research da han anskaffet hund.



KUBBUR: Programleder, Janne Amble med Mopsen, Kubbur som blir operert i episoden. Foto: TV 2

– Jeg må ærlig innrømme at jeg ikke sjekket så mye. Jeg tenkte at alt er bra på papiret og da går man for det. Og heldigvis har vi ikke problemer med Rambo. Hadde jeg opplevd at han hadde slitt, så hadde jeg selv blitt syk. Det er som å ha et barn, sier Zaman.

Orket ikke operasjonen

I episoden følger «Norge bak fasaden», hunden Kubbur som er en Mops og han puster og peser. Eieren Agnar, tar med hunden til dyrlegen og blir fortalt at hunden hans sliter med å puste. Det er for trange nesebor, problemer i svelget og han får ikke nok oksygen.

Kubbur blir operert og Janne Amble var med på operasjonen, Zaman klarte det ikke.

– Kubbur ble opererert og Janne var tilstede, jeg klarte ikke det. Jeg er litt følsom og stod over. Filmen av operasjonen er redigert slik at man orker å se det. De sterkeste scenene er fjernet. Agnar betalte 50.000 kroner for operasjonen, og Kubbur ble frisk. Vårt mål med episoden er å opplyse folk, være kritiske, og ikke la hundene våre lide, avslutter Zaman til TV 2.

Se premiére på «Norge bak fasaden» på TV 2 Direkte, mandag, 15. januar, kl. 21.40. Eller på TV 2 Play når du vil.