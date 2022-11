Justisministeren la merke til fenrik-kjeft: – Jeg følte med dem

Hyllestene har strømmet på fra alle kanter om det nye Kompani Lauritzen-konseptet, Tropp 1.

Denne høsten deler 12 unge voksne sine mest sårbare og ufiltrerte øyeblikk på TV-skjermen.

I fjor vant justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (28) den tredje sesongen av Kompani Lauritzen. Hun ble den første kvinnelige vinneren, og dermed historisk.

VANT: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl vant den tredje sesongen av Kompani Lauritzen. Foto: Matti Bernitz

I disse dager har hun latt seg imponere over deltakerne som tester grenser, noe hun også gjorde i sin deltakelse.

Sammen med søsknene sine har hun sett på programmet.

– Jeg ble veldig imponert over de som har stilt opp og tør å utfordre seg selv, sier hun til TV 2.

En annen form for mot

Sammenlignet med kjendisversjonen av programmet er ikke Tropp 1-deltakerne vant med offentligheten. Hun synes de er modige som tør å være sårbare på skjermen.

– Det vanskeligste kan være å være sårbar, og å tørre å dele det som er vanskelig med andre – særlig i offentligheten. Det synes jeg er modig av de som har meldt seg på, og som virkelig har lyst til å ta tak i livet sitt, sier hun og fortsetter:

– Mot kan komme i mange former. Mange tenker det handler om å tørre å gå opp i høyden eller svømme på dypt vann, men mot handler like mye om å tørre å være sårbar, og tørre å utfordre seg selv i det som handler om det indre. Det synes jeg er veldig tøft gjort av alle som er med.

Vil teste Tropp 1-utfordringer

Rollen som justis- og beredskapsminister trives hun godt i. Når hun mimrer tilbake til livet på Setnesmoen leir, beskriver hun det som en fin tid i livet.

– Det var veldig mye fint med Kompani Lauritzen, og jeg skulle gjerne ha opplevd det igjen. Det er en tid jeg ser tilbake på som veldig fin i livet mitt, og som jeg er helt sikker på de også kommer til å lære masse av, og ha med i lang tid fremover.

GODE MINNER: Tross beinharde øvelser ser Emilie Enger Mehl tilbake på Kompani Lauritzen-deltakelsen som en fin tid. Foto: Matti Bernitz

Flere av Tropp 1-øvelsene er gjenkjennbare fra kjendisversjonen. Det er likevel enkelte øvelser som er splitter nye. Enger Mehl innrømmer at hun gjerne skulle fått bryne seg på noe av det de unge voksne har fått servert.

– Det er utrolig mye fint å se tilbake på for min del. Jeg skulle gjerne fått prøvd meg på noen av nøttene de fikk. Jeg synes det er gøy, særlig hodebry-oppgaver, og det å ikke vite hva som kommer. Bli utfordret uten at man har kontroll på det som kommer. Det kan de glede seg til, sier hun.

HODEBRY: Emilie Enger Mehl skulle gjerne fått prøvd seg i noen hodebry-øvelser i Tropp 1. Bob-en hun møtte på i kompaniet ga henne definitivt hodebry. Foto: Matti Bernitz

Tar tid å finne sin plass

I tillegg å vinne Kompani Lauritzen, vant hun også NRK-programmet Anno i 2019. Da var hun 21 år gammel. På det tidspunktet var hun ikke like investert i politikken.

– Jeg studerte som alle andre ungdommer, og prøvde å finne ut hva livet mitt skulle innebære, hva jeg hadde lyst til å bruke tid på. Man blir jo kjent med seg selv, særlig i den fasen av livet – det blir jeg fortsatt, medgir hun.

TAR TID: Emilie Enger Mehl medgir at det tar tid å finne sin plass – både i kompaniet og i livet. Foto: Matti Bernitz

Selv om Enger Mehl står i en litt annen livssituasjon enn Tropp 1-deltakerne, innrømmer hun trolig hadde trivdes godt med å utfordre seg selv, også i sine yngre dager.

Om det er noen av deltakerne hun kjenner seg igjen i, vil hun ikke spekulere i.

– Jeg tror ikke jeg skal begynne å sammenligne nei, sier hun og ler.

– Jeg ser jo at det er mye dynamikk i gruppa, og litt forskjellige personligheter med. Som det var for oss tar det sikkert litt tid før alle finner sin plass, og finner ut av hvilken rolle man har i en slik setting. Ikke minst hvordan man håndterer sine egne følelser og reaksjoner på ting. Jeg tror det er potensiale i alle sammen, sier 29-åringen.

Mener alle burde vært i kompaniet

Selv opplevde Enger Mehl utfordringer på Setnesmoen leir, særlig overfor fenrik, Geir Aker (46). Når hun ser deltakerne bli satt på plass av fenriken, føler hun med dem.

– Jeg følte litt med dem, da de fikk pepper av fenriken for dårlige brettekanter – eller krøllekanter, var det ikke det han sa?, sier hun og humrer.

Hun tror de fleste kunne hatt godt av et opphold i Kompani Lauritzen.

– Jeg tror ikke jeg kjenner noen som ikke hadde tatt med seg noe nyttig ut derfra. Jeg føler meg veldig heldig som fikk oppleve det, og jeg er sikker på at de nye deltakerne også gjør det.

I Tropp 1 er befalet opptatt av å gi de unge voksne verktøy de kan dra nytte av i hverdagen. Enger Mehl er ikke tvil om utbytte hun hadde av deltakelsen.

– Man får verktøy til å finne mer ut hva hvordan man er som person. Man får bruke de gode kreftene sine, også i helt andre sammenhenger. Jeg har mange lærdommer med meg fra Kompani Lauritzen om det å stå i ting, kose seg litt med at ting er slitsomt og nyte smerten, sier hun og ler.

SLITSOMT: Emilie Enger Mehl mener det er viktig å kose seg med smerten. Foto: Matti Bernitz

I tillegg understreker hun hvor verdifullt samholdet er.

– Verdien av fellesskap og samarbeid som man virkelig kjenner på. Det er helt utrolig viktig å ha med seg, også hvis man skal ut i arbeidslivet eller andre sammenhenger, sier hun og skyter inn:

– Jeg tror nok mange av dem kommer til å få en kickstart på den prosessen, og lærer seg selv bedre å kjenne.

Lykkeønskninger

Å lage et konsept for vanlige, unge voksne, var den opprinnelige ideen til Dag Otto Lauritzen (66) og Kristian Ødegård (48). Enger Mehl er glad for at de har klart å gjennomføre ideen, og gleder seg til å følge ferden til deltakerne.

– Jeg ønsker alle sammen lykke til, og håper de nyter hvert sekund – selv om det der og da føles litt trått. Så er det verdt, sier hun.

Se Kompani Lauritzen: Tropp 1 på TV 2 Direkte mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, og når du vil på TV 2 Play.