– Jurystemmene er løse kanoner

Jurystemmene var avgjørende for at Sverige vant Eurovisionfinalen. Men ser vi på hvem som var publikumsfavorittene ville resultatet vært et annet. Norske Alessandra og finske Käärijä fikk begge oppleve hvordan det var å være mer populære blant publikum enn blant juryene.

Fansen burde inn i juryen

Håkon Aleksander Røssum, sjef i Eurovision Norway, syns det er synd at juryen ødelegger for flere gode artister.



TØFT FOR FAMILIEN: Alessandra tenker på familien som måtte sitte hjemme og se på juryens poengutdeling. Hun tror det var enda tøffere for dem. Foto: Heiko Junge / NTB

– Fansen burde inn i juryen. Fansen har fulgt med på alle prøver og vet alt om artistene. EBU bør ta seg en real bolle. Det er ikke populært at folkefavoritten ikke vinner.



Det er ikke første gang vi har sett at juryen har én foretrukket artist og publikum er av en annen oppfatning. Røssum mener dette har gått ut over Norges bidrag flere ganger.

Slik fungerer poengene i Eurovision Siden 2009 har stemmene fra publikum og stemmene fra juryen betydd omtrent like mye når en vinner skal kåres. De nasjonale juryene gir totalt 2146 poeng. De nasjonale juryene består av fem personer som skal ha en solid musikalsk/artistisk bakgrunn og relevant personlig erfaring. Deretter deler de ut 1-12 poeng til tolv bidrag. Kriteriene de skal vurdere etter er: Komposisjon og originalitet i låta

Kvaliteten på fremføringen

Artistens stemmekapasitet

Totalinntrykk av opptreden Stemmene fra innsendere gir totalt 2206 poeng, altså litt mer enn juryene. I år har det skjedd en endring: Folk fra hele verden kan stemme på vinneren, og det finnes ikke noen korresponderende verdensjury. Derfor har folkets stemmer litt mer å si i år, skriver Eurovision på sine sider.

– Dette er samme som med KEiiNO i 2019. Juryen likte dem ikke, men fansen elsket dem. Både Käärija og Alessandra blir offer for dette, sier han til TV 2.



Alessandra: – Tenker på familien

Når TV 2 får Alessandra i tale vil hun først gratulere Loreen med seieren.

– Vi er i et år der vi har skrevet historie når vi snakker om kvinner. Loreen vant Eurovision for andre gang, og det er jeg stolt av. Det er hva «Queen of Kings» handler om, sier Alessandra



Når det gjelder jurypoengene, er hun mest opptatt av hvordan det var for de der hjemme å se på den spennende poengutdelingen.

– Stakkars dem! sier hun om familien hjemme.

– De var sikkert helt ute etter jurystemmene! Det var jo ikke bra, det der. Det var sikkert verre for dem, sier hun.

BEST: Finland vant publikums hjerter. Mange mener det er viktigst. Også Norges Alessandra: - Jeg tror folk vet hva som er best for sjela, sier hun. Foto: Heiko Junge

Norge lå på 17. plass etter jurystemmene med bare 52 poeng. Kun den finske juryen ga Norge full pott. Men med hele 216 folkepoeng bykset Norge opp til en total på 268 poeng.



Hun tror egentlig at folk vet bedre enn juryen.

– Jeg tenker at folks stemmer burde bety mer enn juryen. Jeg tror juryen er litt «picky». Vet juryen mer enn folk? Jeg tror folk vet hva som er best for sjela. Jeg sier ikke dette fordi jeg har fått mer stemmer av folka, haha! Men det er folka som har noe å si, sier hun til TV 2.



Løse kanoner

Også Martin Phillip Fjellanger, grunnleggeren av Eurovision Norway, er misfornøyd med juryene.

– Det virker som at jurystemmene er løse kanoner. Jeg er lei meg for at juryen ikke evner å sette pris på en viral hit. Både Norge og Finland har virale hits i år.



Og ikke minst peker han på at juryene hinderet Finland i å vinne en suveren seier i år.

– Jeg begynner å lure på kompetansen til de i juryen. Det er ganske vanvittig at det bare er fem personer i hver jury, og at de har så mye makt, sammenlignet med vanlige folk. De har ødelagt for Finland og Norge, Finland hadde hatt en suveren seier hvis ikke.



GODT LIKT: Loreen fikk også en betydelig oppslutning blant publikum: 243 stemmer, og foran Norge som hadde 216 publikumsstemmer. . Foto: Aaron Chown / NTB

Mange eurovisionfans ønsker å avskaffe juryen helt. Fjellanger tror det er vanskelig å godta at folk ser favoritten tape når de har fått flest publikumsstemmer.

– Mange anklager juryen for å favorisere Sverige år etter år. Og det er et problem at de er så få mennesker, med så mye makt, forklarer han.



Finland: – Kom for å vinne

– Vi kom hit for å vinne alt, sier Käärijä til TV 2 etter at resultatet er klart. Han sier de kommer til å glede seg over resultatet etter hvert, og at de er fornøyde med at de har levert et spektakulært show. Et show som gjorde dem til favoritten blant publikum.

– Selv om resultatet i seg selv er historisk, så er vi litt skuffet, sier han.



For Finland ville vunnet hvis publikum hadde fått bestemme.

Sverige ledet suverent da fagjuryene hadde sagt sitt, men da Finland fikk hele 376 poeng fra folkejuryene, så det igjen ut til å kunne bli spenning.

Sverige endte til slutt med 583 poeng etter å ha fått 243 poeng fra folket, mens Finland fikk 526 poeng totalt.

Selv om folkets favoritt ikke vant i år, har stemmene fra tv-titterne hatt stadig mer å si for vinneren av Eurovision. (Se fakta om poeng og vinnere i Eurovision)

I 2023 er reglene nye, og kanskje blir det enda flere endringer fremover. Vi får se - for formatet Eurovision har funnet gjør det i hvert fall veldig spennende å se på poengutdelingen.