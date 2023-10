«Jurassic Park»-stjernen med nedslående helseoppdatering

I mars ble det kjent at «Jurassic Park»-skuespiller Sam Neill (76) har fått leukemi.

I boken «Did I Ever Tell You This» avslørte skuespilleren at sykdommen var på tredje stadium. Nå kommer han med en helseoppdatering.

I et nytt intervju forteller 76-åringen at cellegiften har sluttet å virke. Det skriver ABC News.



Fungerer som en utsettelse

Skuespillerens behandling skal ifølge ham selv sluttet å virke bare tre måneder inn i behandlingen. Nå behandles han med forebyggende kreftmedisiner, som er ment for å holde sykdommen i sjakk så lenge som mulig.

Ifølge legene vil denne behandlingen på et tidspunkt slutte å fungere, men foreløpig har medisinene hatt god virkning på Neill.

Han har nå vært i remisjon i 12 måneder, og trenger infusjoner annenhver uke på ubestemt tid. Neill skal være klar over at medisinen kun fungerer som en utsettelse, men vil tenke minst mulig på sykdommen og døden.

– Jeg vet jeg har det (kreft), men jeg er egentlig ikke interessert i å tenke på det. Det er utenfor min kontroll. Hvis du ikke kan kontrollere det, ikke la det påvirke deg, sier han.



Uheldige bivirkninger

En av bivirkningene av medisinen han nå går på er at han føler seg deprimert etter hver dose. Ifølge ham selv skal det føles ut som han har «kjempet ti runder mot en bokser» etter hver behandling.

Følelsen skal visstnok vare i omtrent fire dager, noe som betyr at han har ti gode dager på seg før han trenger en ny dose.

– I løpet av de ti dagene kunne jeg ikke føle meg mer levende eller lykkeligere av å kunne puste og se på den blå himmelen vår, sier han.



Skuespillerkarrieren til Neill startet på 1970-tallet og han har hatt over 150 roller i filmer og serier som «Jurassic Park» og «Peaky Blinders».