Julie Bergan «stalket» kjæresten: – Det kunne gått begge veier

Popartisten avslører nå at hun måtte ty til utradisjonelle måter for å finne mannen i sitt liv.

Den norske pop-prinsessen Julie Bergan (29) står støtt på egne bein etter at hun forlot Warner Music, et av verdens største plateselskap.

Nå har hun startet sitt eget plateselskap, og er i dag aktuell med ny musikk. Bergan beskriver sitt tidligere samarbeid som en slags «oppdragelse»:

– Du vet når man bor hjemme, så lærer man grunnleggende ting som å vaske klær og lage mat. Men så kommer liksom tiden hvor man skal forlate redet og flytte hjemmefra. Jeg følte det var litt sånn det var for meg. Jeg har vært utrolig takknemlig for alt jeg har lært og opplevd sammen med de, og jeg hadde aldri vært foruten, forteller hun til God morgen Norge.

– Og jeg hadde ikke vært der jeg er i dag hvis det ikke hadde vært for dem.

Møtte han, ga et kyss – og gikk

Da hun gjestet morgenprogrammet åpnet hun også opp om hvordan hun traff kjæresten sin. Da hun først møtte Yunus, forklarer 29-åringen at hun visste hva hun ville ha – og at hun umiddelbart gikk for det.

– Det er jo gøy, for dere ble sammen etter hard sjekking … eller «stalking» fra din side?

– Ja, ja, ja! Han her hadde jeg virkelig sett meg ut, også så jeg han på en festival. Da tok jeg tak i han, kysset han, og gikk, forteller hun lattermildt.

Hun legger dog ikke skjul på at hun selv følte på at hun var for «mye» i starten:

– Jeg fikk litt inntrykk av det. Men det funket!

– Det er jo bra han likte deg, ellers kunne dette blitt besøksforbud?

– Ja, jeg vet det! Det er en av to, liksom. Det kunne gått begge veier.



Og med en kjæreste som også jobber i musikkbransjen, er det ingen hemmelighet at de to har svært hektiske hverdager. De har nemlig mer enn nok tid senere til å roe seg ned:

– Så kommer det også en tid i livet hvor vi sikkert skal sitte i et eller annet hus med et par barn, om mange år … Det kommer en tid for det også, men akkurat nå er det tid for at vi også kan tenke på oss selv, det er fantastisk å ha en partner som støtter meg i det jeg gjør.



Ville stå på egne bein

Og godt er det å ha en kjæreste ved sin side, nå som hun står på egne bein. Som nevnt tidligere var hun tilknyttet et av verdens største musikkselskaper – men kjente til slutt på at hun måtte teste farvannet selv:

– Jeg kjente at tiden hadde kommet for hvor jeg liksom skulle teste det ut selv – hvor jeg skulle gi ut musikk på eget label og eie det. Det var stas og det føltes ut som at tiden var inne for det, at jeg nå måtte sjanse litt på den måten for å vokse og utvikle meg videre.

Men 29-åringen legger ikke skjul på at det er skummelt med alt ansvaret på sine skuldre.

EGET SELSKAP: Nå har Julie Bergan startet sitt eget musikkselskap. Foto: Camilla Blok/God morgen Norge

– Jeg har et fantastisk team. Det er ikke slik at nå sitter jeg hjemme alene og gjør absolutt alt selv, det har vært noe av det fantastiske med å starte for seg selv også, forteller hun og fortsetter:

– Men selvfølgelig er det skummelt, for det er et større ansvar. Men det er det jo også litt slik når man driver med dette her.

I tillegg forteller hun at det handler om å sjanse, og at det ikke er en oppskrift på hvordan man får det til i musikkbransjen. Skriver man så og så mange låter, får du ikke automatisk en hit.

– Det er ingen som kan fortelle deg det noen gang, og jeg har jo kjent selv at når jeg tar disse sjansene og tør litt, så føler jeg at jeg har vunnet mest på det selv.



Søksmålsvarselet

Det har vært en annen sak som har vært mye omtalt i media. Det var da det ble annonsert at Bergan hadde brutt samarbeidet med Alan Walker og Gunnar Greve.

Da uttalte hun seg til VGs «Harm & Hegseth» at hun følte seg urettferdig behandlet:

BRØT SAMARBEIDET: Tidligere ble det annonsert at Julie Bergan og Alan Walker hadde brutt samarbeidet. Her avbildet under Spellemannprisen 2017. Foto: Audun Braastad/NTB

– For meg så var det et annet scenario der hvor jobben jeg har gjort ikke ble verdsatt, rett og slett. Rett skal være rett, og da er det like viktig at jeg gjør det for meg selv som for alle andre kvinner eller menn som har stått i samme situasjon og kanskje ikke har hatt muligheten til å si ifra og sette ned foten, sa hun etter spørsmål fra programleder Morten Hegseth.

Søksmålsvarselet handler om sangrettighetene til sangen «Ignite», som de tidligere samarbeidet på.

Men når hun får spørsmål om det i dag, føler hun på at det ikke er den rette tiden eller stedet for å uttale seg noe særlig om det.

– Alan er en fantastisk fyr og en fantastisk artist, og jeg er supertakknemlig for alt vi har opplevd sammen. Men tiden var også inne for meg å gå videre derfra, og gjøre det selv.