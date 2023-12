Julia Roberts om eksen Matthew Perrys dødsfall: «Hjerteknusende»

I oktober ble «Friends»-fans og kjendiser rystet av nyheten om at Matthew Perry hadde gått bort, kun 54 år gammel. Han ble funnet død i sitt hjem i Los Angeles.

I fjor utga han selvbiografien «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing», hvor han røpet detaljer rundt et hemmelig forhold til Julia Roberts (56).

Nå kommenterer skuespilleren ekskjærestens dødsfall i et intervju med Entertainment Tonight.

– En brå bortgang til noen så ung er hjerteskjærende. Jeg tror det hjelper oss med å sette pris på det vi har, sier Roberts til nettstedet.

Perry fortalte i boken sin hvordan han jobbet for å sjarmere Roberts, som i 1996 hadde en gjesteopptreden i «Friends», hvor hun spilte en gammel klassekamerat av Chandler Bing.

– Bare gode tanker og følelser, sier Roberts til ET om innspillingen, og legger til:



– De var alle så varme mot meg som bare hadde en gjesteopptreden, og det var en virkelig gøy tid.