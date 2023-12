Julenisse observert på Flightradar24

TATT PÅ FERSKEN: Ifølge Flightradar24 ser det ut til at en julenisse er i ferd med å forlate landet Grønland, klar for sitt neste stopp. Foto: Skjermbilde / Flightradar24

Klokken har passert midnatt og julen ringes endelig inn.

Ifølge de gamle julemytene, skal en rødkledd nisse nå være på vei til ditt hjem.

Sammen med sine ni reinsdyr, Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donner, Blitzen, and Rudolph, skal de finne frem til millioner av skorsteiner og levere julegaver til barn rundt om i hele verden, ifølge fortellingene.

Flightradar24 er blant dem som hvert fall ikke ønsker å slå hull på den eldgamle myten om julenissen.

Ifølge dem, er han på vei.

Grunnet flytrafikken er det fare for at flere nordmenn ikke vil klare å komme seg hjem til jul i år. Den siste dagen ser det dog ut til at uværet har roet seg i store deler av landet, og at flere fly nå kan gå som normalt.

Skal vi tro på Flightradar24, skal ikke kaoset i flytrafikken ha satt noen stopper for julenissens ferd fra Nordpolen.

PÅ VEI: På flyradaren kan de mest observante ha lagt merke til en flymaskin litt utenom det vanlige. Kan du få øye på sleden? Foto: Skjermbilde / Flightradar24

Men, hvis den angivelige julenissen som er sett på radaren skal klare å rekke frem til alle hjemmene i tide, må han få opp farta!

Nissen flyr nemlig med en fart på 15 knop, altså rundt 27 kilometer i timen. I tillegg er det oppgitt at sleden flyr av sted på hele 60.000 fot, noe som tilsvarer 18.000 meter opp i luften.

Nissesleden har fått tildelt registreringsnummeret «HOHOHO», og flygningen går under kallesignalet «R3DNO53». Ser man ekstra godt etter, kan signalet oversettes til «REDNOSE», noe som på norsk betyr rød nese.

Kanskje Rudolf har fortjent seg litt ekstra oppmerksomhet i år?

RØD NESE: Rudolf leder an når nissen suser av gårde på Flightradar24. Foto: Skjermbilde / Flightradar24

Nissen er ikledd sorte solbriller for anledningen, og suser angivelig av gårde i en flymaskin med navnet «SLEI».

Med flygningsnummer «SANTA1», skal nissen være helt nord-øst over landet Grønland klokken 01.30 natt til julaften søndag, ifølge Flightradar24.

Siste og første stopp er den angivelige flyplassen «XMS» (Northpole International Airport) på Nordpolen.

Følg med på julenissens ferd her. God jul!