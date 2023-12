Juleinnrømmelse: – Mange synes sikkert ikke at det er greit

TV 2-væranker Eli Kari Gjengedal (52) er blant dem som tar en velfortjent pause fra skjermen – i hvert fall for noen dager – i julen.

TV 2 har tatt en prat med den sprudlende TV-veteranen om alt fra hva hun gjør med gaver som ikke faller i smak, til hva hun har lært i år.

– Hva skal du gjøre i julen?

– Jeg skal feire jul sammen med familien min på Geilo. Det gjør vi hvert år. Der oppe er det snø og ordentlig «winter wonderland». Jeg skal jobbe noen dager i romjula også, så da blir det værmeldinger fra Geilo.

JUL PÅ FJELLET: TV 2-profilen Eli Kari Gjengedal skal tilbringe julehøytiden i Geilo sammen med familien i år. Innimellom slagene skal hun også melde været fra fjellet. Foto: Privat

– Ribbe eller pinnekjøtt?

– Begge deler. På julekvelden har vi ribbe, og pinnekjøtt på nyttårsaften. Mannen min er fra Drammen, så jeg lar han få sin julemat på julekvelden. Begge deler er jo godt, men jeg er vokst opp med hjemmerøkt pinnekjøtt fra Nordfjord på julaften.

– Hva klarer du deg ikke uten, om du skal ha en riktig god jul?

– Det er jo selvsagt familien. Men juletre er et must. Å pynte juletre er kanskje det mest julete jeg vet – og julemusikk.

– Hva er den dyreste julepynten du har?

– Det er nok juletreet mitt. Jeg kjøper nytt fra samme juletrefelt hvert år. Det er sirlig valgt ut av min egen juletre-dealer. Vi kaller juletreet mitt for «stutt-tjukken». Det må være kort og omfangsrikt. Jeg bor jo i et hus fra 1600-tallet, så det er lavt under taket. Juletreet blir levert på døren min hvert eneste år med egen merkelapp på av min egen juletre-dealer.

– Hva synes du om å ha fullt julepyntet hjem allerede i slutten av november/starten av desember?

– Jeg pynter treet mitt hjemme i dukkehuset første uken i desember, dette fordi vi feirer jul på Geilo, og jeg vil gjerne ha litt jul hjemme også. Så pynting tidlig for å kose seg med julepynten synes jeg er helt greit.

– Hvilken person gir deg aller mest julestemning?

– Det er jo julenissen, selvsagt. Men ellers er det mannen min. Han har overtatt etter pappa. Jeg mistet pappa for tolv år siden. Han var den personen som ga meg mest julestemning i hele verden. Sigarrøyk, julehefter og juletregange i timevis – da var pappa i sitt ess. Nå er det Tom og jeg som kjører på med julen sammen. Det blir ikke ordentlig jul uten mannen min.

– Hva er den verste julegaven du har fått?

– Oi. Jeg tenker at alle julegaver skal en være glad og takknemlig for. Jeg tror ikke at jeg har fått noen julegaver som jeg ikke har likt. Dersom jeg får noe som ikke er helt i min gate, så elsker jeg å «regifte». Mange synes sikkert at det ikke er greit. Men det er jo klimavennlig, og ingenting er bedre enn å gi noe som andre vil bli glade for, som jeg har fått. Det er jo ekstra kjærlighet.

– Hva tenker du om det økonomiske presset mange kjenner på i forbindelse med julegaver?

– Jeg tenker at det er skikkelig kjipt. En skal ikke føle noe press. Har en ikke råd, så har en ikke råd. Å nedgradere når det er dårlige tider skal alle ha respekt for at en velger å gjøre. Jeg ser mye mer på prisene til jul i år enn før. Jeg har ikke tenkt til å kjøpe inn masse julemat som kanskje ikke blir spist for eksempel. Jeg kommer til å skippe både det ene og det andre i år.

«REGIFTING»: Eli Kari Gjengedal slår et slag for «regifting», og tenker at gaver som ikke faller i smak, kan gis bort til andre igjen. Foto: Privat

– Er det innafor å lyve til barna om nissens eksistens? (hvorfor/hvorfor ikke?)

– Ja, nissen skal få leve i fantasien så lenge som mulig. Jeg elsker nissen. I oppveksten var jeg livredd, krøp under bordet og gjemte meg til jeg var tolv år. Nissen må vi tro på.

– Hva er den rareste/mest spesielle julen du har hatt?

– Den rareste julen er den jeg feiret alene. Det var julen 2000 – da jeg hadde min første jobbhelg på TV 2-været. Heldigvis hadde jeg en god venninne som kom til meg den julen.

– Hva er din mest unike juletradisjon?

– Julehummeren fra Fisketorget. Jeg tar med meg en gigantisk hummer som jeg plukker meg ut i løpet av desember på Fisketorget i Bergen. Den største var på over fire kilo. Det var en kardinal som hadde beitet på vestlandskysten. Den var født i 1973. Den hadde med andre ord travet langs kysten nesten like mange år som meg – bare at den var under vann og jeg over. I år toner jeg hummeren ned noen kilo ... den blir betydelig mindre.

KJEMPE-HUMMER: TV-profil Eli Kari Gjengedal har som juletradisjon å handle inn hummer til julemiddagen. Foto: Privat

– Hva er det viktigste du har lært i år?

– Jeg har lært mye. For eksempel at å prøve seg på russegutta Charmant fra Fana kan du bare glemme. Russen kjører løpet sitt uansett hva mamma sier.

– Hva ønsker du deg til jul?

– Jeg ønsker meg hvitere tenner. Jeg har drukket så mye billigkaffe i år at tennene mine bærer preg av det. Jeg vil ha tilbake de hvite tennene mine. Håper jeg får tannbleking til jul.