Julefavoritten får en oppfølger

«The Holiday» har siden 2006 vært en av de mest kjente juleklassikerne i romcom-sjangeren.

Den ikoniske julefilmens stjernespekkede rollebesetning består av Cameron Diaz (50), Jude Law (49), Kate Winslet (47) og Jack Black (53).

De fire stjernene atter en gang gjenforent for innspilling av den lenge avventede oppfølgeren av «The Holiday», skriver den britiske tabloidavisen The Sun.

I filmen følger vi Amanda (Diaz) fra Los Angeles og Iris (Winslet) fra England som bare har en ting tilfelles, de sliter begge med å finne en mann. Etter å ha tatt kontakt med hverandre på nett bytter de hus i to uker og finner i kjent romcom-stil endelig den store kjærligheten.

Til glede for alle «The Holiday»-fans får vi endelig vite hva som skjedde med de to parene 17 år senere.

Ifølge kilden til The Sun skal innspillingen av den lenge avventede oppfølgeren, som hovedsakelig vil være i Europa og Storbritannia, gå av stabelen en gang på nyåret, skriver britiske Mirror.

Kilden bekrefter også at alle fire hovedrolleinnhaverne vender tilbake i «The Holiday»-oppfølgeren.

– Den er en av de mest suksessfulle filmene i sin sjanger og står til glede for millionvis av fans over hele verden til den dag idag. Det gir hundre prosent mening for oss å gjenforenes med karakterene og finne ut av hvor de endte opp etter at de først ble sammen, sier kilden til The Sun.